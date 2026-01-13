新科高雄市長候選人加持！ 賴瑞隆出線首站趕赴台南挺林俊憲

民進黨選對會今（13）日透過抽籤宣布今晚將針對嘉義縣長人選進行初選，這也代表綠營台南市長電話初選將在明晚以壓軸身分登場。力爭台南市長提名的立委林俊憲在選前之夜找來剛從高雄市長初選脫穎而出的賴瑞隆站台，賴今天下午趕赴台南，將陪林俊憲在台南市區進行車隊掃街拜票。

民進黨立委賴瑞隆在高雄市長初選中脫穎而出。（圖／中天新聞）

林俊憲今天上午持續在安平區、南區進行車隊掃街拜票活動。林俊憲表示，台南與高雄是一水相隔的兄弟城市，在環境保護、經濟發展、交通議題、防疫救災上，都需要跨境合作治理。

綠委林俊憲力拚台南市長初選。（圖／林俊憲）

林俊憲進一步指出，未來若能通過初選與大選的考驗，將維持既有「南方治理平台」機制，為台南與高雄共457萬人推動進步政策。此次賴瑞隆南下台南，被視為兩位立委攜手合作的象徵，期許共同邁向勝選。

林俊憲陣營呼籲，所有市民支持者在明天晚間需在家守候市話，接到民調電話一定要說唯一支持林俊憲。

