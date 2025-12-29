新秘訣？手機放電鍋後3分鐘搶到票 專家：電磁波影響

一名網友分享了她在搶票時的獨特經驗，她把手機放入電子鍋的內鍋中，結果在開賣後僅花了3分鐘便成功搶到心儀的門票。這一行為引發了網友們的熱烈討論，許多人紛紛表示想要試試這個「新搶票神器」。

該網友在社群平台Threads上發文，提到她是在準備搶2026年金唱片頒獎典禮的門票前夕進行這項實驗，並且興奮地稱讚這個方法「超有用」。然而，也有不少網友對此表示懷疑，部分人試過後認為並沒有明顯效果，甚至有反映使用後反而搶票變慢的情況。

根據《華視新聞》報導，針對這一現象，物理老師梅期光解釋，電子鍋內鍋所產生的電磁波可能會增強手機的信號，使其在特定情況下提高通訊效果與網速。梅老師強調，目前這種方法的實際案例仍然不多，因此尚無法確定其真實性。

除了「電鍋搶票」外，網路上還流傳許多其他搶票的偏方，例如攜帶偶像的小卡去月老廟拜拜，或是在搶票當天隨身攜帶該小卡，這些方法在粉絲中也頗具人氣。

