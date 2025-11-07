新租客房間飄香 管理員開門擅闖這下慘了

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一名社區管理員阿雅(化名)今年1月間因其他住戶反映某間房屋飄出香味，阿雅之後從管理室拿出備份鑰匙進入該間房間檢查，之後租客小艾(化名)發現房間被闖入不滿，向警方報案。苗栗地院法官近期審理後，認為阿雅任意侵入小艾房間，損及小艾權益，依侵入住宅罪判處阿雅拘役25日，如易科罰金，以1000元折算1日。

阿雅則稱，曾詢問房東代理人陳男，得知小艾房間已經租出，但不知道小艾已經搬入，當天接獲其他住戶反映房間飄出香味影響其他住戶睡眠，所以從管理室拿出備用鑰匙進入房間檢查。

小艾報警後說，阿雅擅自闖入其房間甚至還私自在租屋處內錄影；房東代理人陳男則說，曾告知阿雅房屋已出租，但阿雅未告知他要進入該房間。

法官認為，阿雅無正當理由而侵入小艾房間，阿雅雖稱不知道小艾已經搬入，基於檢查本意才進入，但租屋處既已出租給小艾，阿雅即不能僅以檢查理由進入小艾房間，且此案無急迫性可言，故依法判刑。

