新移地訓練？體中棒球員推「16公噸遊覽車」 教練顧前後

台東體中棒球隊29號到台中崇德棒球場參加中日會長盃，沒想到，比賽結束準備去吃牛排，遊覽車僅開五分鐘就故障卡在路中，球員們在教練的指揮下，10幾人奮力推動遊覽車到路旁，就有民眾笑稱難道是新的移地訓練嗎?

台東體中棒球隊29日在台中崇德棒球場參加中日會長盃比賽後，遇到了意外狀況。當球隊結束賽程準備前往餐廳享用牛排晚餐時，搭乘的遊覽車開不到5分鐘就在崇德路一段因電機故障而熄火，卡在道路中央。

為了避免造成危險，教練立即指揮約十幾名球員集結在遊覽車車尾，合力推動這輛重達16公噸以上的大型車輛。在教練的指揮下，這群年輕球員展現出驚人的力量，甚至能夠一邊推車一邊小跑步，最終成功將遊覽車推到路旁安全處。現場有民眾看到這一幕，笑稱這是否為球隊的「新移地訓練」。

台東體中歐教練表示：「回去的路上在崇德路上時，因為遊覽車發生了電機故障的問題，剛好卡在中間，教練這邊趕快做協助，安全指揮讓小朋友協助。」他進一步解釋：「遊覽車其實蠻大台的，大家互相幫忙，趕快協助把臨時的狀況解決。」

由於遊覽車故障，球隊改變了原定計畫，轉而在飯店附近吃火鍋。儘管前一晚推動了16公噸重的遊覽車，但隔天一早面對日本北海道隊的比賽時，這些年輕球員們仍展現出十足的火力與體力，絲毫不受影響。這次特別的經歷也為球員們的棒球生涯留下了深刻印象，成為團隊共同的難忘回憶。

