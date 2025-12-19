新移民展現"蕙質蘭心" 巧手學靜思花道

位於高雄岡山的、蕙質蘭心成長班，帶領新住民學員、學習花道，老師也在歲末年終，特別準備應景耶誕花材，插出一盆耶誕盆栽。

「要先固定這個耶誕花圈。」

岡山蕙質蘭心成長班，花道老師要教學生插一盆應景的花。

「楠柏跟扁柏，就是要插在這個周圍。」

看到花花草草就心曠神怡，這次的花材，還有松果和火龍果，另外還加上迷鹿及可愛小吊飾，添加耶誕氣息。其中還有夫妻檔一起來學。

學員 段慧琳：「我來這裡學中文過了，我的老公剛好看到，這裡有報名 我老公幫我報名，我跟我老公來這裡插花，插花我也很喜歡。」

學員 阮賢助：「這個園區我知道，但是我從來沒有進來過，就剛好他來上(課)。」

邊插花，還播放妙手生花，大家靜心，也學習靜思花道精神。

學員 譚雪卿：「旋律很好，我很喜歡很感動。」

用花道療癒人心，也讓學員珍惜一草一木，懂得取捨與知足。

