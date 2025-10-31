新移民落地生根 圓夢之旅感恩有您陪伴

越南新住民「莫氏青懷」，嫁來台灣16年，歷經婚姻波折與生活困境。丈夫希望她專心在家帶小孩、不出門工作，但她心裡始終有個願望 : 不想再四處租屋漂泊，希望擁有一個真正屬於全家的家。於是，她選擇一邊工作一邊帶兩個孩子。終於在多年的存款與家人的支持下，實現落地生根的夢想，而慈濟志工也一路相伴，成為她最堅強的後盾。

來自越南的莫氏青懷，嫁來台灣16年，為了購置一個自己的家，她努力賺錢，自助餐的老闆說，很少有員工希望工時越長越好吧?! 但莫氏青懷為了存錢，總是積極申請加班。

廣告 廣告

慈濟居家關懷戶 莫氏青懷：「我都一直做一直做(工作)，我知道只有賺錢，(有自己的家)才可以沒那麼辛苦。」

房東動不動就漲房租，讓青懷的心不踏實。就算一邊要照顧年幼的孩子，一邊要工作很辛苦，她也從未放棄為家奮鬥的念頭。

慈濟志工 楊瑞蓮：「她幾乎整年無休，所以她目的就是想有一個家(買房)，所以她拚命在賺錢。」

青懷的個性堅強，曾經孩子生病住院，她身上沒錢，也不求助，志工苦勸，才終於接受醫療補助，後來志工成為她在台灣最溫暖的支持。

慈濟居家關懷戶 莫氏青懷：「懷老么 我懷孕的時候，因為我去看醫生，醫生懷疑老么有問題，我回來哭得很嚴重，我找師姑帶我去台北的醫院檢查，因為我不會認路。」

慈濟志工 李瑾萍：「她在懷疑要不要把孩子(老么)生下來，我就問朋友 找婦科的專科，後來經過檢查，醫生告訴她這個孩子沒有問題，所以這時候她的心就放下來，安心地把這個孩子生下來。」

今年，青懷終於實現心願，多年的存款，加上娘家與先生的支持下，成功貸款買下屬於全家的溫暖住所，真正落地生根。這一天，恰逢同鄉好友生日，慈濟志工特地帶著禮物登門祝賀，一同感受這個家庭踏實的喜悅。

越南鄉親 石氏姑立：「她人很好，我第一次見她而已，她就幫我介紹工作。」

青懷也邀請同鄉姊妹，與志工一起整理環保站，在這片土地找到歸屬感。

更多 大愛新聞 報導：

東北季風增強 北東有雨.中部溫差大

不給糖就搗蛋 新店靜思堂好熱鬧

