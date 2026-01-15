新突破！已定位F-16V位置 急啟動深海打撈

▲空軍飛官辛柏毅駕駛的F-16V戰機失聯已超過一週，海巡署部隊持續日夜在海面進行搜尋。（圖／海巡署提供）

[NOWnews今日新聞] 空軍飛官辛柏毅駕駛的F-16V戰機失聯已超過一週，搜救行動正式進入關鍵的深海打撈階段。由於飛機黑盒子的電力僅能維持約一個月，是否能及時定位並成功打撈，成為外界高度關注焦點。海洋委員會主委管碧玲日前透露，相關單位已初步掌握黑盒子可能位置，而綠委王定宇今（15）日進一步轉述空軍最新進度，指出戰機已被「精準定位」，目前位於水下相當深度處，搜救團隊也已啟動國際協助，尋求具備深海打撈能力的船艦與設備支援。

廣告 廣告

王定宇表示，根據空軍回報，失聯戰機的水下位置已相當明確，相關單位正全力評估打撈方案，並與國外具深海作業經驗的團隊接洽，希望能在黑盒子電力耗盡前，儘速找回戰機與飛官，「這是對國軍弟兄最基本、也最重要的承諾」。

空軍先前說明，該架F-16V（Block 20）戰機於夜間執行任務時突發異常，研判飛官可能在花蓮豐濱外海約10浬處跳傘，各單位隨即展開大規模海空搜索行動。

搜救行動至今未曾中斷，管碧玲指出，海巡署部隊持續日夜在海面進行搜尋，同時由國家海洋研究院投入水下探測能量，啟用聽音陣列等專業設備，協助空軍委託的探測船舶執行深海定位作業，目前已鎖定黑盒子可能範圍。相關儀器暫留花蓮待命，研究人員也隨時配合後續行動。

管碧玲強調，海委會採取「海面搜尋、水下探測」雙線並進策略，不會放棄任何一絲希望，只要還有可能，就會持續搜救，直到有結果為止。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

這3國成冤大頭！中共軍武「大外宣洗腦」 她揭神話翻車實錄

2萬人朝聖狂讚！柯文哲認了護航陳昭姿 謝震武一句話戳破盲點

斷言「他」選不上新北市長！命理師看衰警告：最好避而遠之