新竹三環幫假融資詐騙 老師+中階軍官全成被宰羔羊
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
新竹縣三環幫老大劉憲治今年1月間遭槍擊身亡，刑事局追查發現，槍手作案及接應車輛均來自新竹縣「承益融資有限公司」，今年2月26日發動搜索，循線追查發現該融資公司與另4間貸款代辦公司及1間車行密切合作，並以假借代辦貸款與虛構債務整合手法詐騙民眾土地及車輛。
警方專案小組在分析通訊紀錄及資金流向後發現，上述6間公司皆由同一組核心成員主導，並受新竹「三環幫」核心幹部吳建承指揮，成為該幫派近年重要金源。
警方調查，該集團詐欺手法多元，成立行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等共6間企業，分別扮演招攬、過戶、放款角色，行銷公司於網路散布廣告引流，以「債務整合」、「快速核貸」為誘因，吸引急需資金之民眾詢問，經評估被害人財力狀況後以2種方式從事詐欺犯行。
首先是被害人可提供不動產擔保品，則介紹至集團旗下融資公司，透過高額手續費、縮短還款期限等資訊落差或佯稱可向金融機構借款之名義，誘騙被害人抵押借款，致使被害人因違反契約被迫違（解）約背負鉅額違約金及債務。
其次是若被害人無法提供相關擔保品，則以信用不佳為由介紹「假購車貸款方案」，誘騙民眾申請不實購車貸款，成功核貸購車後始由融資公司出面放款，並要求將車輛讓渡予融資公司作為擔保，除了代辦公司收取高額代辦費，融資公司更無故收取高額開辦費、手續費等不合理的虛假費用，層層剝削，被害人僅能取得少額資金，還無端背負沉重車貸，陷入更加窘迫之經濟困境。
刑事局指出，此案共掌握200多名上門找承益融資借貸的被害人，其中發現不少老師、公務員甚至是中階軍官，甚至有退休老師因債務問題找上業者辦理融資貸款、另有10名中階軍官辦理假車貸，警方粗估吳男以假貸款、假債務整合真詐騙，辦理貸款超過8千萬元。
此外，該集團利用旗下車行操作過戶流程，將車輛過戶至被害人名下，使車輛快速脫產成為容易藏匿與轉手的黑市「權利車」，供其牟利及所屬幫派犯案工具。
警方全案蒐證完備後，今年7月29日動員115名警力，同步搜索6間公司、1處幫派據點、2處權利車藏匿地及多名幹部住處，拘提吳男等18人到案，全案訊後依詐欺、《洗錢防制法》、《詐欺犯罪防制條例》及《組織犯罪防制條例》等罪移送新竹地檢署偵辦，檢察官訊後聲押吳男等18人，其中10人遭裁定收押禁見。
照片來源：翻攝畫面
