新竹下探6.5度！16縣市低溫特報 將迎入冬首波寒流

中央氣象署指出，今明強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降。（本刊資料照）

16縣市低溫特報！中央氣象署指出，今明強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降；今日桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。氣象專家吳德榮表示，週三起強冷空氣壟罩，將成為入冬以來首波「寒流」。

吳德榮今（5日）於氣象應用推廣基金會指出，今晨冷空氣雖持續減弱、但因晴朗、靜風，部分縣市仍因強「輻射冷卻」效應，而持續有「輻射低溫」，而嘉義、雲林則出現輻射濃霧。今日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，下午北台雲量漸增。傍晚起至明（6日）晨、另一波強冷空氣「前緣」快速掃過，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫下降。今日各地區氣溫分別為北部9至22度、中部8至27度、南部9至28度、東部7至27度。

左圖：今晨4：30真實色雲圖顯示，各地晴朗，嘉義、雲林有濃霧出現。右圖：4日20時歐洲模式，模擬6日8時地面氣壓及前12小時降水圖顯示，冷空氣「前緣」快速掃過，今晚起至明晨、北部、東半部有局部短暫雨。（翻攝自氣象應用推廣基金會）

明上午起天氣逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三至週六（7至10日）清晨、「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、猶勝前波；逐日的清晨，皆有再創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）的機率、並將成為入冬以來首波「寒流」（定義：台北測站≦10度）。此波「強冷空氣」2,000公尺以上高山，雖可降至零度以下，但缺水氣，降雪機會渺茫、無需期待。

最後，吳德榮提醒，週三至週六晨、天氣晴冷，白天在陽光下或不覺得冷，但入夜後氣溫驟降，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要注意照料，以保安康。 週六白天至下週日（11日）冷空氣漸減弱，氣溫略升，但仍是晴朗、早晚氣溫很低、日夜溫差大的天氣。

中央氣象署發布低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署也指出，今明兩天強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降；今日台灣東北部、東部及桃園以北地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、東南部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴；明日東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

中央氣象署4時32分發布低溫特報，輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。黃色燈號範圍為台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

中央氣象署觀測各地低溫。（翻攝自中央氣象署官網）

截至6時12分觀測，金門縣金湖鎮「金門（東）」測站5時21分6.3度、新竹縣關西鎮「關西工作站」5時44分6.5度、花蓮縣鳳林鎮「長橋」5時42分7.2度、雲林縣崙背鄉「崙背」4時52分與新竹縣關西鎮「國三N085K」3時2分7.7度、高雄市內門區「內門」6時與台南市楠西區「鹿陶洋」5時30分8.4度、桃園市大溪區「大溪永福」4時50分8.6度。

