新竹也要有小巨蛋了！高虹安元旦談話宣布啟動「孵蛋計畫」

正式邁入2026年，新竹市政府今（1）日上午在市府前廣場舉辦元旦升旗典禮，市長高虹安致詞時宣布，市府今年將正式啟動「新竹小巨蛋」孵蛋計畫，規劃打造一座結合國際賽事、大型演唱會及科技產業會展功能的多功能場館，補齊新竹市大型公共展演設施的關鍵拼圖，為城市發展注入嶄新動能。

高虹安表示，新竹是一座年輕且充滿創新能量的科技城市，但長期以來缺乏可承載大型活動的指標性場館。未來的小巨蛋將具備舉辦國際賽事、大型演唱會與全民運動活動，並支援科技產業會展功能的「多功能場館」。

高虹安說，小巨蛋不僅是運動場館，更將結合文化、音樂、展演與科技交流，讓年輕世代的活力有舞台揮灑，也讓城市的希望持續累積。

高虹安指出，「新竹小巨蛋」孵蛋計畫將在審慎評估與充分溝通的前提下推動，市府將以市民需求為核心，兼顧財務可行性與城市整體發展，讓重大公共建設成為帶動城市活力的關鍵引擎。未來市府團隊也將持續用行動說話，兌現對市民的每一項承諾，攜手迎向更美好的新竹市。

此外，高虹安指出，延宕25年的中油油庫市地重劃案已正式啟動，並榮獲國家建築金質獎全國首獎肯定。這塊約11公頃的基地，未來將轉型為結合高科技產業發展的園區，並規劃打造全台首座星際主題公園，成為串聯產業、生活與公共空間的新世代核心，為新竹市注入長遠成長動能。

上任3年政見達成逾8成 高虹安：展現新竹市高效率的執行力

高虹安強調，上3三年來始終秉持「務實治理、市民為本」的精神，全力推動「安居科技城」願景。在市府團隊持續努力下，競選時承諾的政見達成率已超過8成，平均每2天就有一項公共工程開工或完工，展現新竹市高效率的執行力。

