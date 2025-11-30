新竹五峰大隘公墓納骨牆 啟用

竹縣五峰大隘第一公墓納骨啟用，是五峰鄉推動環境提升、尊重生命與慎終追遠的重要一步。（竹縣府提供）

記者彭新茹∕新竹報導

新竹縣政府推動原鄉殯葬設施改善，卅日在五峰鄉大隘村第一公墓舉行「納骨牆落成啟用暨祖先入厝祈福儀式」，此項工程不僅成功打造兼具文化與環境意象的公園化安葬空間，今年更榮獲新竹縣政府優良公共工程「金竹獎」建築工程類特優肯定。

縣長楊文科表示，五峰鄉長期面臨公墓空間不足、散葬情形與環境維護不易等問題，工程完工後，不僅補足安葬空間、大幅改善整體環境品質，更符合現代殯葬政策，提供族人更安心與舒適的祭祀空間。

民政處說，此次工程以「低量體、景觀式、公園化」為核心理念，設置一千零八十個骨灰櫃位及二百一十六個骨骸櫃位，並打造公園化納骨牆，全面融入泰雅族、賽夏族圖騰意象與十八兒部落自然山景，跳脫傳統樓塔式建築，營造與山林融為一體、具文化深度的追思空間。

本案從設計到施工皆以原鄉文化脈絡為核心，不僅著重空間規劃與結構安全，也將文化象徵、景觀及生活需求納入考量，成功打造兼具功能、美感與族群文化特色的公共設施，讓公墓不再是陰暗或忌諱之地，而成為明亮、開放、讓思念自在流動的公共空間。

民政處長陳建淳表示，縣府將持續推動「就近治喪」與殯葬友善政策，透過滾動式檢討逐步改善設施、流程與服務品質，使殯葬文化朝向環境永續、空間整體提升的方向邁進。

五峰鄉長秋維書表示，大隘第一公墓納骨牆的落成，不僅代表硬體建設完成，更象徵族人對火化與遷葬觀念逐漸轉變，是五峰鄉推動環境提升、尊重生命與慎終追遠的重要一步，期待它成為部落共同守護祖靈、延續文化記憶的新地標。