新竹五星級飯店上演「黑鮪魚切割秀」 消費者爭相大啖當季頂級鮮味

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【民眾新聞網方健龍新竹報導】屏東東港黑鮪魚季正式進入旺季，新竹知名五星級飯店今年再度豪氣出手，今（12）日自東港直送頂級黑鮪魚北上新竹，並於晚間6點盛大舉辦年度「黑鮪魚切割秀」，邀請民眾近距離感受黑鮪魚分切展演的震撼魅力。新竹市長高虹安也應邀到場，共同見證新竹地區難得一見的大型黑鮪魚展演盛事。

新竹芙洛麗大飯店今天現場除展示整尾巨型黑鮪魚外，更特別邀請專業鮪魚切割達人隨魚北上，完整演出黑鮪魚現切秀，讓新竹民眾無須南下東港，也能親身體驗黑鮪魚文化與當季頂級鮮味。

廣告 廣告

飯店業者指出，今年更創下新竹地區歷史性紀錄，成為新竹首間在同年度舉辦2場大型黑鮪魚現切秀的飯店，兩尾黑鮪魚總重量更高達530公斤以上，堪稱新竹歷年最具話題性的黑鮪魚盛宴，再次展現飯店對頂級海鮮料理的高度堅持與霸氣規格。

飯店業者表示，黑鮪魚活動每年皆獲得熱烈迴響與高度好評，因此飯店於每年5月至7月黑鮪魚盛產期間，皆特別引進東港現流黑鮪魚，希望將最新鮮的海味直送新竹，讓消費者能即時品嚐產地直送的鮮甜美味，也讓芙洛麗成為許多饕客心中「品嚐黑鮪魚料理首選飯店」。

為增添活動趣味與互動感，飯店現場也同步舉辦「黑鮪魚猜重活動」，邀請民眾一同參與猜測黑鮪魚重量，猜中者即可獲得飯店餐券等好禮，讓民眾在欣賞黑鮪魚展演之餘，也能感受滿滿驚喜；黑鮪魚猜重活動揭曉，該尾黑鮪魚長達280公分，重量達302公斤，結果由一位林小姐精準無誤猜中重量，林小姐笑說，這完全是CHATGPT及媽媽的功勞。

芙洛麗大飯店表示，未來將持續結合季節限定食材與特色主題展演活動，打造兼具美味、娛樂與話題性的餐飲體驗，帶給消費者更多元精彩的感官享受。

《圖說》飯店業者邀請專業鮪魚切割達人隨魚北上，完整演出黑鮪魚切割秀。（圖／記者方健龍攝）