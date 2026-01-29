新竹人夫自稱酒店妹「老公」還揹了娃！正宮直擊心碎求償百萬 結果出爐

記者林昱孜／新竹報導

新竹一名徐姓酒店經紀人被妻子抓包與旗下小姐阿涵（化名）過從甚密，不僅深夜接送、互稱「老公」，甚至在徐男住院時也是該女子陪同。徐男在法庭上喊冤，辯稱以「老公」自居是為了安撫喝醉的員工，去她家則是為了借車位。新竹地院法官審理後，認為徐男捨近求遠借車位不合常理，戳破其謊言，判他需賠償前妻12萬元。

判決書指出，莊女與徐男於109年結婚，後來發現丈夫與阿涵頻繁深夜出遊、遛狗，甚至在電話中向阿涵自稱「我是你老公」，更多次進出對方住處。莊女指出，丈夫身體不適就醫，陪病的也是阿涵，近日她更懷孕產子，嬰兒就診時甚至是由徐男揹著，心碎提告求償100萬元。

徐男辯稱，自己是酒店經紀，阿涵為旗下小姐，因她喝醉情緒不穩，為工作順利才言語安撫，至於頻繁進出住處，是因沒有車位，才向她借用，至於孩子則是阿涵男友所生，跟自己無關。

新竹地方法院審理時發現，徐男家附近5分鐘路程內就有3個停車場，但他卻捨近求遠，租用走路要10分鐘、阿涵家樓下車位，顯然不合常理，認定2人互動已逾越一般男女社交分際，破壞婚姻互信，雖無法證明小孩是誰的，但仍認定侵害配偶權，判徐男應賠償12萬元。可上訴。

