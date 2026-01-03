新竹人妻偷吃前科犯「開房要3次」！走路姿勢被抓包 丈夫滿頭綠

（記者洪承恩／綜合報導）新竹一名在影城擔任副理的人妻，婚後與丈夫育有兩名子女，卻在婚姻期間與一名有前科的男子發展婚外情，相關對話與行為曝光後，讓丈夫身心受創、甚至出現恐慌症狀，憤而提告求償百萬元。新竹地方法院審理後，認定人妻侵害配偶權成立，判決須賠償丈夫25萬元，全案仍可上訴。

判決指出，這對夫妻於2015年結婚，男方原本在影城擔任計時人員，婚後家庭生活一度和樂，長達約10年。然而，丈夫在2024年間發現妻子行為明顯轉變，不僅開始特別打扮、噴香水，對夫妻間的肢體接觸也強烈排斥，甚至走路姿態異常，讓他心生疑慮。

廣告 廣告

示意圖／一名影城女副理偷吃前科犯，被丈夫抓包。（擷取自免費圖庫Pixabay）

在多次追問下，妻子坦承自己在麻將館認識一名有前科的男子，並已發展成親密關係，期間多次相約外出過夜，每次只要開房間，就會性交2至3次。更讓丈夫難以接受的是，妻子對此毫無愧疚之意，甚至直言只是「做讓自己開心的事情」，還稱是為了「找回婚前的自己」，並明確表示會繼續與對方來往。

示意圖／一名影城女副理偷吃前科犯，被丈夫抓包。（擷取自免費圖庫Pixabay）

丈夫表示，妻子的言行對他造成極大精神打擊，長期失眠、情緒崩潰，最終被診斷出現恐慌症狀，認為自己遭到嚴重背叛，因此向法院提起民事求償。

示意圖／一名影城女副理偷吃前科犯，被丈夫抓包。（擷取自免費圖庫Pixabay）

對此，人妻則辯稱，婚後家庭經濟多由她一人負擔，丈夫收入不穩定，並否認外遇情事。不過，法官調查雙方對話內容及相關出入紀錄後，認定妻子曾多次坦承與他人發生婚外情，相關事證相互吻合，最終採信丈夫說法，判決人妻須賠償25萬元精神慰撫金。

更多引新聞報導

「想要妳的貞操」日本狼父假借畫模奪繼女初夜 長達七年禁忌控制

Lulu陳漢典婚禮喜帖曝光！日本愛的私密互動藏不住

