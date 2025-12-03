新竹人妻抓包尪偷吃 見浴室用品不忍怒提告

人妻於凌晨提前從台南返家至新竹住所時，意外抓包丈夫偷吃小三。（示意圖／翻攝自Pexels）





偷吃被抓包！人妻小花（化名）於6月22日凌晨提前從台南返家至新竹住所時，便發覺家中氣氛異常。未料，約5分鐘後，丈夫阿明（化名）竟帶著一名陌生女子走進家門。小花進入客房浴室查看，發現裡面留有一袋用過的保險套、衛生紙，以及小三佩戴的變色鏡片。氣憤之下，小花將丈夫與小三一併告上法院，並提出100萬元的損害賠償請求。

根據判決書，小花在發現證據後質問阿明，阿明也承認自己有不忠行為。小花隨後也調閱大樓監視器，發現阿明與小三在5月10日、11日、31日以及6月21日多次進出住處，並發生性行為。

案件經新竹地方法院審理時，阿明承認6月22日曾帶小三返家，被小花當場撞見，但辯稱兩人是透過交友軟體認識，起初僅為普通聊天，5月之後才邀請小三到家中作客，並否認有發生性行為。阿明還指出，婚後不久便與小花出現感情問題，小三的出現是在婚姻關係出現裂痕後才發生的事情。小三也辯稱，自己只是受邀到阿明家中作客，並不知道那是夫妻共同住所，也否認與阿明有任何親密行為。

不過，法院經調查後認定，兩人雖否認越軌，但電梯內親吻的照片兩人均承認是本人，顯示已超越一般友誼的界線，構成對小花配偶權的侵害。法官還指出，阿明與小三多次進入夫妻住處，6月22日更當場被小花撞見，且阿明在與小花的對話中承認小三知曉他已婚，並坦承與小三發生四、五次性行為，甚至要求小花再給一次機會，顯示不軌事實屬實。

因此，法院認定阿明與小三的行為已侵害小花的婚姻配偶權，使其遭受重大精神痛苦，且情節重大。最終判決兩人須對小花連帶賠償60萬元及利息。

