新竹人妻疑尪「偷吃親妹」監控行蹤3年！法官認「愛已消磨殆盡」准離

記者羅欣怡／新竹報導

新竹人妻長時間監控丈夫，種種行為已影響夫妻感情，法官認為兩人之間的愛已消磨殆盡，准離。（示意圖／PIXABAY）

新竹人妻小美（化名）整天懷疑開店的丈夫阿力（化名）外遇，接連3年裝監視器觀察阿力行蹤，甚至要求阿力外出都要報備，即便和小美好好溝通，夫妻間的相處依舊緊繃，小美甚至多次半夜對熟睡的孩子咆哮，新竹地院認為夫妻倆的「愛」已消磨殆盡，判准阿力休妻。

判決書指出，阿力夫妻婚後育有2名未成年子女，原本感情和睦，但小美最近3年來性情大變，無端懷疑他有外遇，屢以大聲咆哮、冷嘲熱諷、無理指控、情緒勒索、質問等方式騷擾對待，且以監視器觀察行蹤，要求外出時需報備或由其陪同，並不時撥打電話查勤，懷疑他與員工、鄰居、親妹等人有染，還懷疑他偷拍夫妻行房影像傳送他人，甚至到他店面喧鬧影響營業，及半夜重敲房門欲強行進入他與2名子女就寢房間，影響阿力與2名子女作息。

阿力更說，小美的種種行為已經逾越夫妻通常所能忍受之程度，並將夫妻間之恩愛情義消磨殆盡，即便自己已經拿到家暴令，小美仍無故到阿力的營業場所喧鬧、夜間干擾睡覺、多次撥打電話騷擾。

法官看夫妻對話紀錄內容，發現阿力對於妻子的行為都是即時且好言解釋、耐心回應，並表達關心之意，但小美所為不但嚴重干擾先生日常生活，並動搖婚姻互愛、互信及互諒之誠摯基礎，亦造成婚姻破綻產生。

法官認為，小美已嚴重危及家人身體及精神上安寧，且已逾越夫妻通常所能忍受程度，並將夫妻間恩愛情義消磨殆盡。顯見夫妻已全無信任關係，感情破裂已難以癒合。因此判准離婚。

