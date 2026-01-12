新竹人想去巨城逛街得與車爭道！行人為閃違停走到路中央 民團倡議「換位思考」改善道路環境

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

新竹巨城購物中心是許多新竹人日常生活中不可或缺的逛街去處，然而民間團體「新竹人本交通協會」卻發現，繁華的巨城商圈與周邊惡劣路況成強烈對比，行人與學生通行險象環生；行人往往為了閃躲違停，甚至得冒險走到路中央繞行。新竹人本交通協會於周末在巨城周邊舉辦「零死亡願景散步節」邀請民眾推輪椅、拉行李箱，來換位思考道路環境的待改進之處，且跨黨派民代相當踴躍參與，呼籲市府正視交通安全，落實行人優先的城市規劃。

新竹人本交通協會於周末在巨城周邊舉辦「零死亡願景散步節」邀請民眾推輪椅、感受新竹市交通問題，如輪椅族被迫繞過路邊停放車輛，走到車道上險象環生。（圖／協會提供）

協會指出，此次散步節路線從新竹人最熟悉的巨城購物中心出發，一路步行至中央公園，且為了讓參與者深刻理解不同用路方式的困境，新竹人本交通協會團隊特別設計了「視障者體驗」、「輔具體驗」與「親子體驗」等互動環節。現場民眾透過實際推行輪椅、嬰兒車，或使用白手杖、拖拉行李箱等道具，親身感受在崎嶇不平或缺乏人行道的路面上移動是多麼困難。透過「換位思考」的步行視角，讓大眾看見那些平時容易被忽略的道路環境問題。

協會提醒，新竹巨城商圈位處市中心熱鬧繁華地段，周邊民生路、中央路、民權路、北大路及民族路等交通要道，車流與人流皆極為龐大。該區域更是學區重鎮，鄰近曙光中學、三民國中小、東門國小、新竹女中及新竹高工等多所學校，是無數學生每日上下學必經的通學廊道。

然而，儘管此處商業活動頻繁，周遭要道卻普遍缺乏實體人行道串聯。學生與行人被迫走在外側車道，與汽、機車爭道；遇到違停車輛、變電箱或店家占用道路時，更只能冒險繞行至車道中央。

協會直言「在一個沒有人行道的商圈中，無論是單純經過或是購物用餐，行人都只能穿梭在車陣中求生存。」並呼籲市府，巨城商圈作為新竹的門面，理應擁有更安全、友善的步行環境。



