新竹以北有感降溫 明起全台寒冷

細雨綿綿中，氣溫溜滑梯，一路下探，北台灣自元旦起急速降溫，越晚越冷，氣象署發布低溫特報，午後新竹以北局部地區會有持續10℃左右低溫，2日起各地感受寒冷，氣溫持續探底，局部地區低溫可能不到10℃。

中央氣象署預報員劉沛藤指出，「比較冷的時間，大致上會出現在明天的晚上到後天清晨，中部以北有部分地區有可能會出現10度相對再低一點的局部低溫。」

隨著低溫下滑搭配水氣，2日週五起在東北部1500到2000公尺以上高山就有局部降雪機率，中部和東部3000公尺左右高山也有機會下雪。

4日週日強烈大陸冷氣團稍微減弱，白天高溫短暫回到20℃，但是很快在5日又有大陸冷氣團報到。

近期天氣偏冷的時間長，醫師呼籲三高、心血管疾病族群按時服藥，隨時觀察身體狀況。

醫師羅源彰提醒，「天氣變冷而且還有下雨、濕度高的狀況之下，開始產生不對勁的時候，其實會有一些胸口悶塞的症狀，或者是頭昏、呼吸開始會變得比較喘。如果有這種狀況，可能要特別留意，要立刻去就醫。」

醫師指出，近期在門診也觀察到B型流感升溫，提醒民眾天冷時人流多於室內活動，恐怕增加傳播機率，而高風險族群一旦感染感冒或流感，就容易併發其他症狀，一定要特別注意防範。