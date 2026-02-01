新竹以南漸轉多雲 北部明晨以前水氣仍多

中央氣象署指出，今天(2日)持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約攝氏13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭仍偏涼，高溫約16、17度，中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度；降雨方面，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。

東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖有局部平均風6級以上或陣風8級以上發生的機會，海邊活動請多加留意；白天若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機會，前往高山請留意道路結冰及路面濕滑情形。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北風，午後東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。 (編輯:柳向華)