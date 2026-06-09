新竹便當店凌晨氣爆奪2命 柯文哲：看到滿目瘡痍的街道非常沉痛

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​新竹市東區高翠路1家便當店今（9）日凌晨3時許發生氣爆，事故造成4人受傷，其中2名傷者搶救後不治。新竹市長高虹安6時許趕抵現場，並透露根據消防局初步研判，疑似為瓦斯氣爆，詳細原因仍有待後續調查釐清。民眾黨前主席柯文哲也在臉書發文為死者哀悼，表示看到新聞畫面滿目瘡痍的住宅跟街道，真的非常沉痛。他也呼籲民眾，務必多注意用火與瓦斯的安全。

柯文哲指出，新竹市今晨發生嚴重瓦斯氣爆，「看到新聞畫面滿目瘡痍的住宅跟街道，真的非常沉痛。」他說，這起意外發生在凌晨、大家都在熟睡的時候，根本猝不及防。有2人不幸罹難，還有幾位民眾受傷送醫。希望各界能一起為傷者祈福，讓他們能平安度過難關、早日康復，他也對逝者家屬致上最深切的哀悼。

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柯文哲特別感謝第一時間趕到現場的消防同仁、警察、醫護，以及新竹市政府跨局處的救災與安置人員，在最危險的時候到第一線搶救生命。他也呼籲民眾，出門在外、在家生活，請務必多注意用火與瓦斯的安全。平安，才是最重要的。

高虹安今日稍早也在臉書說明，「初步研判疑似為瓦斯氣爆，詳細原因仍有待後續調查釐清。市府已請民政處、社會處及東區區公所立即啟動關懷與安置機制，協助傷者家屬。養工處與環保局已調度機具及人力進場清理，警方會加強周邊交通疏導、現場管制及治安維護」。​



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