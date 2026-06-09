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即時中心／林韋慈、黃彥翔報導

新竹市東區高翠路一間便當店今（9）日凌晨發生嚴重氣爆，造成隔壁麵包店老闆夫妻2人死亡、另有2人受傷。消防局初步研判，疑因液化石油氣瓦斯桶或管線外洩，瓦斯累積後遇到電氣火花引發爆炸，確切原因仍待火調人員進一步釐清。此次除了便當店及鄰近建築物嚴重受損，周邊共有57戶受到波及，另有93輛機車、40輛汽車受損。新竹市政府也表示，已啟動災害準備金，協助受災戶修復家園。

新竹凌晨3時氣爆 隔壁麵包店夫妻無辜慘死

事故發生於凌晨3時50分左右，消防局表示，3時47分接獲報案，民眾反映現場疑似聞到瓦斯味，消防人員趕抵途中即發生爆炸。雖抵達時現場已無明火，但從影像可見爆炸瞬間出現火光，初步判斷為瓦斯引發氣爆。

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爆炸威力造成便當店及鄰近建築物嚴重受損，周邊共有57戶受到波及，包括門窗破裂、輕鋼架掉落及建物結構受損等情況，另有93輛機車、40輛汽車受損。

快新聞／新竹便當店氣爆原因曝光！高虹安：已啟動災害準備金

新竹市今日凌晨發生嚴重瓦斯氣爆意外，造成2死2傷。（圖／民視新聞）

新竹市政府：10戶房屋受損嚴重無法居住 市府介入媒合旅宿

新竹市政府下午召開記者會說明災情，市長高虹安表示，目前已完成受災住戶安置，其中10戶、18人因房屋受損較嚴重，暫時無法居住，市府已協助媒合旅宿安置。除爆炸核心區域及鄰近2戶仍封鎖清理外，其餘受影響住戶經專業人員評估後，暫無立即危險。

據了解，便當店負責人向相關單位表示，事發時間為凌晨，店內當時並無營業或烹煮行為。現場受傷的2名傷者目前已出院，其中包含住在3樓的便當店員工，但因受到驚嚇，暫未接受進一步調查。

針對後續處理，高虹安表示，市府已啟動災害準備金，協助受災戶修復家園，後續也將協助釐清責任歸屬及求償事宜，並評估是否提供房屋稅、地價稅減免或停徵措施。

新竹市府將全面檢視餐飲業瓦斯安全

此外，市府也宣布將全面檢視餐飲業瓦斯安全，預計3個月內針對使用量80公斤以下、串接瓦斯設備的小吃及餐飲業者進行宣導，要求增設滅火器、瓦斯漏氣遮斷器、漏氣偵測通知設備及防傾倒裝置；對於法規要求80公斤以上應設置的設備，也將展開稽查。

高虹安呼籲，民眾若在家中聞到瓦斯味，應立即關閉瓦斯開關，並緩慢開啟門窗通風，切勿開啟電器或產生火花，以避免引發危險。

原文出處：快新聞／新竹便當店氣爆原因曝光！高虹安：已啟用災害準備金

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