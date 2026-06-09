新竹便當店氣爆奪2命！高虹安表達深切哀悼：全力投入災後復原工作
新竹市東區高翠路一家便當店9日凌晨發生氣爆，一棟三層樓透天住宅瞬間炸出大洞，也波及周邊多戶民宅，造成2人死亡2人受傷，引發社會高度關注。對此，新竹市長高虹安今天（9日）下午舉行說明會向不幸罹難市民家屬表達最深切哀悼，並表示自己在清晨勘災後，已責成各局處以五大面向全力投入災後復原工作，協助受災戶重建家園。
新竹市東區高翠路一間便當店於今凌晨3點多驚傳重大氣爆事故，疑似因便當店深夜歇業後天然氣管和瓦斯外洩，猛烈爆炸當場造成2人死亡、2人受傷的悲劇。對此，高虹安今天下午舉行說明會向不幸罹難市民家屬表達最深切哀悼，並向傷者及家屬致上關懷慰問。
高虹安指出，事故發生於凌晨3時52分，消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場搶救，並啟動跨局處橫向通報機制。中油公司第一時間完成瓦斯管線關閉作業，相關單位同步進駐現場，投入搜救、安置、交通疏導及災後復原工作。
高虹安表示，她今日清晨率領市府團隊前往現場勘災後，已立即在前進指揮所召開緊急應變會議，責成各局處以五大面向全力投入災後復原工作，包括釐清事故原因、確保周邊安全；關懷傷亡家屬並啟動安置與救助機制；辦理建築物結構安全評估，保障居民安全返家；主動協助受災戶辦理地方稅減免；以及啟動市府代位求償機制，協助受災戶重建家園。
針對外界關心的事故原因，高虹安表示，火災調查科已進駐現場進行鑑識與採證，目前初步研判洩漏源疑似為液化石油氣瓦斯桶或其管線破裂導致瓦斯外洩，並於洩漏後疑似遭遇電氣火花引發氣爆。目前已初步排除天然氣洩漏因素，至於確切原因、設備是否正常運作及相關責任歸屬，仍有待火災調查結果進一步釐清。
高虹安指出，初步安置需求約10戶、18位市民，民政處、社會處及東區區公所已啟動關懷及安置機制，透過里長系統逐戶訪查、滾動更新需求，並協助安排臨時住宿、急難救助及相關生活協助，確保受災民眾獲得妥善照顧。
在建築安全方面，高虹安指出，都市發展處已會同建築師公會及專業建築師進行勘查，目前除氣爆戶及相鄰兩戶因消防局火災調查作業尚未完成，暫時無法進入評估外，其餘受影響建築經初步檢視均無立即危險或需拆除情形。市府將持續辦理後續結構安全鑑定，確認居民返家安全無虞。
高虹安表示，考量受災民眾若自行等待保險理賠或進行民事求償，恐需耗費相當時間，因此市府將啟動代償機制。凡經專業評估確認結構安全無虞的受災戶，市府將運用災害準備金先行協助必要修繕及復原工作，讓民眾儘速恢復正常生活，後續再由市府循法律程序辦理代位求償，減輕受災戶負擔。
高虹安強調，為避免類似事件再次發生，市府將於3個月內由消防局會同產業發展處、都市發展處、中油公司及新竹瓦斯公司等相關單位，全面清查轄內便當店、飲食店及一般小吃店等液化石油氣使用場所，並建議中央檢討相關法規，強化安全管理機制。
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