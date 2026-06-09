新竹便當店氣爆釀2死 店主現身派出所：早上看到臉書才知道出事

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新竹便當店氣爆釀成2死2傷悲劇，謝姓負責人下午現身派出所製作筆錄。（圖／中天新聞）

新竹市9日凌晨3時許發生氣爆，高翠路便當店瓦斯外漏爆炸，釀成2死2傷悲劇，便當店謝姓負責人下午現身派出所製作筆錄，表示自己是早上看到臉書連結才知道出事，而店內有裝瓦斯防漏警報器，卻沒有接到通知，他也想知道是哪個環節出問題。

9日清晨3時許，肇事便當店因不明原因瓦斯洩漏並發生氣爆，大量火光連續炸出，爆炸時間約持續4秒，強大爆炸力道讓周遭住戶遭受波及，大量粉塵、磚瓦和玻璃碎片等散落一地，現場宛如戰場，更釀成2死2傷悲劇，便當店旁麵包店吳姓夫妻不幸離世。

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而釀禍的便當店2025年10月才開幕，謝男稱，他與吳姓夫妻互動良好，他也會去麵包店買飲料，自己是早上收到朋友傳的臉書連結，才知道便當店發生爆炸，對於吳姓夫妻罹難感到悲痛。

謝男表示，便當店6日瓦斯桶用完，有請專人來更換，而接連3天店裡都有營業，並未發生異狀，且店內有裝瓦斯防漏警報器，但沒有接到發報，他自己也想知道究竟是哪裡出了問題。

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