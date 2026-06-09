新竹便當店氣爆釀2死！波及57戶 老闆悲悼隔壁麵包店夫妻

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新竹市高翠路「小南便當店」今（9）日凌晨發生嚴重氣爆，波及周邊57戶，更導致隔壁麵包店老夫妻遭倒塌牆壁壓斃。便當店老闆下午露面，對多年鄰居不幸罹難感到悲痛，卻未提賠償問題。

謝姓便當店老闆下午露面受訪，對於相識多年的麵包店夫妻不幸在氣爆中罹難，感到相當難過與不捨。（圖／中天新聞）

這起駭人的瓦斯外漏氣爆事故發生在今日凌晨3時許，伴隨巨響與強烈震波，許多住戶在睡夢中被驚醒。現場建築殘骸四散，部分住家窗戶玻璃被震碎，斷壁殘垣的景象令人怵目驚心。這場意外不僅造成2人死亡、2人受傷，強大的破壞力更波及周邊高達57戶民宅。

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新竹市高翠路便當店凌晨發生嚴重瓦斯氣爆，強大震波導致現場淪為廢墟，更波及周邊57戶民宅。（圖／中天新聞）

不幸罹難的死者，為在便當店隔壁經營麵包店的65歲吳姓老闆與58歲張姓老闆娘。氣爆發生當下，夫妻倆慘遭炸爛倒塌的牆壁重壓，當場失去生命跡象。雖然兩人隨即被緊急分別送往馬偕與台大醫院搶救，無奈最終仍回天乏術，噩耗傳出讓許多曾光顧的竹科人感到悲慟不已。

隔壁麵包店在氣爆中嚴重受損，老闆夫妻慘遭倒塌牆面壓斃，讓許多在地人與竹科上班族悲慟不已。（圖／中天新聞）

肇事的謝姓便當店老闆於今日下午出面受訪。他神情哀戚地表示，自己和這對老夫婦已經認識很久，早在剛開始承租店面進行裝潢時，就會向他們購買飲料，雙方建立了深厚的鄰居情誼。當記者問及聽聞噩耗的心情時，謝姓老闆面露憂傷，一時之間難過得無法言語。

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