新竹便當店氣爆釀2死2傷 消防局長曝瓦斯引爆關鍵

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新竹市東區今（9）日凌晨發生便當店氣爆，市長高虹安與消防局等單位舉行記者會指出，初步確認氣爆是瓦斯外洩所致，消防局長進一步說明疑因冷氣機的電氣火花引燃瓦斯爆炸。

新竹發生氣爆造成2死消防局長說明爆炸原因。（圖／翻攝畫面）

新竹市長高虹安表示，氣爆發生於今日凌晨3點52分，爆炸前5分鐘消防局就接獲民眾報案說聞到濃濃瓦斯味，消防車出勤沒多久現場就發生爆炸，目前初步調查確認是因便當店瓦斯外洩造成，與天然氣無關。

新竹發生氣爆造成2人死亡。（圖／翻攝畫面）

氣爆現場共救出4人其中2人不幸傷重死亡，另2人輕傷經治療後已出院，其中一人為小吃店店員，市府統計現場共有57戶遭波及，出現玻璃破碎、輕鋼架掉落、鐵門及鋁門窗變形等不同程度的損壞，另有40輛汽車及93台機車受損。

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新竹市消防局局長李世恭表示，初步確認便當店使用桶裝瓦斯，疑似因瓦斯桶或管線破裂導致大量洩漏，當濃度達到爆炸下限時，疑因接觸到冷氣室外機運轉或相關電器的電器火花引發爆炸；但目前現場瓦斯管線遭倒塌牆壁壓住，仍須等移除磚瓦後進行火調採證，才能透過火災鑑定報告確認。

高虹安指出，該便當店桶裝瓦斯串接使用量在80公斤以內，屬於現行中央法規無須列管、無強制要求安全裝置，後續市府將於3個月內組成聯合稽查小組，針對轄內所有使用瓦斯桶串接小於80公斤的場所，全面輔導要求設置安全裝置，另超過80公斤者則全面嚴格稽查。

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