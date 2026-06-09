新竹便當店氣爆釀2死2傷 負責人到案說明：瓦斯警報器沒響

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新竹市高翠路一家便當店今凌晨發生氣爆造成2死意外，多家住戶受波及。(記者蔡彰盛攝)

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市高翠路便當店今晨發生氣爆造成2死意外，多家住戶受波及，去年10月才開幕的便當店老闆謝男下午現身派出所製作筆錄，供稱6日才剛換瓦斯桶，這幾天都有營業也沒有任何異狀，店裡也有安裝瓦斯防漏警報器卻沒有響，他也想知道究竟是出了什麼問題。

謝姓老闆說，便當店裝潢的時候，他也認識隔壁麵包店的吳姓夫妻，也會到店裡買飲料，鄰居互動不錯，沒想到便當店氣爆造成隔壁夫妻雙亡，他也感到十分遺憾。

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謝男說，氣爆當時1名員工住在便當店的3樓，6日瓦斯用完後有人來換瓦斯桶，接連3天店裡也都有營業，都沒有發生任何異狀，店內也有裝瓦斯防漏警報器，但卻沒有發報，不知道哪裡出了問題。

對於謝男的說法，消防局指出，由於現場炸到相當殘破，還是要後續深入調查才能確認。

新竹市消防局初步研判，洩漏源為液化石油氣瓦斯桶或其管線破裂洩漏，瓦斯洩漏後，在屋內達到一定濃度，疑遇電氣火花產生氣爆，詳細氣爆原因仍有待火調人員詳細調查釐清。

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