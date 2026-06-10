新竹便當店氣爆！疑「瓦斯破損外洩」找無警報器 3個月內清查小吃店
新竹市東區高翠路一間連鎖便當店昨（9日）凌晨發生氣爆，釀2死2傷。新竹市消防局今（10日）公布最新調查進度，初判疑似因瓦斯軟管斷裂，隨後遭遇現場電氣火花引發氣爆。為防止類似憾事再度發生，新竹市宣布將從下週起，於3個月內全面清查轄內便當店、小吃店等，並輔導增設安全設施。
2桶瓦斯軟管明顯斷裂 瓦斯漏整夜
新竹市消防局長李世恭表示，經火調人員現場徹查，清理出便當店所使用的4桶瓦斯桶，包含3桶20公斤、1桶16公斤。經檢視發現，其中1桶20公斤及1桶16公斤的瓦斯桶軟管有明顯斷裂情形，且該16公斤瓦斯桶的軟管斷裂處更伴隨有燒熔現象。
調查指出，該便當店在8日晚間20時打烊休息時，員工並未察覺任何瓦斯漏氣異狀。根據現場跡證研判，疑因16公斤瓦斯桶軟管不明原因發生破損或斷裂，造成串接的20公斤及16公斤瓦斯桶外洩，累積的高濃度瓦斯遭遇現場電氣火花，從而引發氣爆。
負責人稱有裝「漏氣警報」 消防：沒找到
此外，雖然瓦斯行負責人提供當初安裝照片顯示瓦斯桶有連結瓦斯自動切換開關閥、流量表等設備，但火調人員徹查現場後，尚未發現便當店負責人聲稱裝設的「瓦斯漏氣自動警報器」，將就此部分持續調查以釐清責任。
3個月內全面清查小吃店 輔導裝設安全設施
為避免類似事件再次發生，新竹市消防局規劃自下週起於3個月內，全面清查轄內的便當店、飲食店及一般小吃店等液化石油氣使用場所。針對現行法規未納入列管、液化石油氣串接使用量在80公斤以下的場所，市府將透過行政指導方式，輔導業者增設瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置、防傾倒固定設備及滅火器等安全設施。
為了全面提升營業場所公共安全，新竹市消防局規劃自下週起於3個月內，全面清查轄內的便當店、飲食店及一般小吃店等液化石油氣使用場所。針對現行法規未納入列管、液化石油氣串接使用量在80公斤以下的場所，市府將透過行政指導方式，輔導業者增設瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置、防傾倒固定設備及滅火器等安全設施，並建議中央檢討相關法規。
更多鏡週刊報導
不用一直跑醫院！癌症「在家化療」下半年上路 石崇良：全癌別適用
怒罵「你是在Ｘ北喔」！房仲亞太棒球場掌摑工讀生 一審判刑3月
捷運北門站外驚見天坑！變電箱「被吞入」 台電搶修中
其他人也在看
高雄網紅教師陷校事會議爆「被住院」掀議 衛生局：屬高風險個案
高雄一名擁有6.3萬粉絲的林姓教師在臉書發文自爆，6月4日傍晚家中有警察與衛生局人員到場，隨後陪同就醫，過程中被要求躺擔架並以束帶固定送上救護車，鳴笛前往醫院掀起熱議。對此，高市府衛生局今（6/10）表示，該案屬多次自殺通報之高風險個案，已依社安網啟動介入評估，強調經專業判斷與當事人及家屬同意，並無強制住院。
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
All in慘到「睡公園」？她隔天翻身繳清電費 網笑：雨後天晴
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒跟著起伏。一名網友8日發文表示，因把僅有資金全投入股市，連電費與餐費都付...
傅子純急性白血病離世！吳欣岱1分鐘短片講解：長期不適快就醫
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導本土劇藝人傅子純因急性白血病併發綜合病症，年僅46歲驟逝，消息傳出後讓各界震驚不捨。臺北市議員參選人、心臟血管外科醫...
住26樓掀馬桶驚見「1.5公尺大蛇」！人蛇對視嚇傻 專家揭原因
綜合陸媒報導，張男表示，由於工作關係經常在外奔波，過去也曾多次遇過蛇類，甚至見過長達5公尺的大蛇，因此當下並未過度驚慌，反而對蛇出現在高樓層住宅感到相當疑惑。事件曝光後引發網友熱議，不少人最關心的是，蛇究竟如何爬上26樓高的大樓，甚至出現在馬桶裡。專家指出，...
大雨一直下！網友推1「雨天神器」掀熱論 1.3萬人點讚喊：我需要
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導近日氣象署發布大雨特報，全台陷入連日暴雨中，如何不成為「落湯雞」讓機車通勤族好煩惱。這時，有網友大力推薦一款「長筒...
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
劉伊心徵特助月薪4萬5！包辦剪輯當司機、假日外宿都要陪
劉伊心9年前與大24歲的老虎牙子創辦人林志隆結婚，目前擔任該企業執行董事，同時經營美妝品牌，近日開出「家庭教育陪伴特助」職缺，雖然月薪有4萬5，不過工作內容要身兼數職，周末跟連假也要上班，引發網友熱議。
下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
「黃山料遭diss」紅出圈！前總統陳水扁幽默神回覆 大批網友朝聖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅批評作品「水到不行」、內容大同小異，明明看完6本著作「但體感只有 2本」，犀利又充滿歡樂的讀後感掀起網友熱烈討論。沒想到前總統陳水扁也跟上這波話題，巧妙以「黃刪料」回應網友對他的讚嘆，吸引許多網友按讚留言。
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
台北中興醫院前人行道塌陷、變電箱位移 台電：未造成停電 已動員搶修
受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌，警消獲報後派員到場警戒，並通報台電公司等單位，事發原因待釐清。台電指出，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落，已動員人力搶修。
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
獲利後剩房地產能放錢？他點名房地產讓人安心 網一面倒喊：要賣房了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導近期股市震盪加劇，不少投資人開始重新思考資產配置。一名網友就在PTT發文表示，股市大跌讓他再次意識到投資市場存在修...
醫療險理賠 台大院長也不滿「開個檢查也住院一點道理都沒！」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內舊有的醫療險，理賠規則常設定不住院就不賠，造成醫院、患者兩頭都抱怨，完全跟不上醫療進步的速度，金管會今（10）日邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則。台大醫院院長余忠仁也發話，直批有些保險「開個檢查也要求住院」、「一點道理都沒有！」造成臨床困擾很多，盼突破這一點，全面檢討。 金管會今邀集保險業者開會，主要議題...
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...