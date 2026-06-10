新竹便當店氣爆！疑「瓦斯破損外洩」找無警報器 3個月內清查小吃店

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新竹市東區高翠路一間連鎖便當店昨（9日）凌晨發生氣爆，釀2死2傷。（翻攝Sweety施淑婷臉書）

新竹市東區高翠路一間連鎖便當店昨（9日）凌晨發生氣爆，釀2死2傷。新竹市消防局今（10日）公布最新調查進度，初判疑似因瓦斯軟管斷裂，隨後遭遇現場電氣火花引發氣爆。為防止類似憾事再度發生，新竹市宣布將從下週起，於3個月內全面清查轄內便當店、小吃店等，並輔導增設安全設施。

2桶瓦斯軟管明顯斷裂 瓦斯漏整夜

新竹市消防局長李世恭表示，經火調人員現場徹查，清理出便當店所使用的4桶瓦斯桶，包含3桶20公斤、1桶16公斤。經檢視發現，其中1桶20公斤及1桶16公斤的瓦斯桶軟管有明顯斷裂情形，且該16公斤瓦斯桶的軟管斷裂處更伴隨有燒熔現象。

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調查指出，該便當店在8日晚間20時打烊休息時，員工並未察覺任何瓦斯漏氣異狀。根據現場跡證研判，疑因16公斤瓦斯桶軟管不明原因發生破損或斷裂，造成串接的20公斤及16公斤瓦斯桶外洩，累積的高濃度瓦斯遭遇現場電氣火花，從而引發氣爆。

負責人稱有裝「漏氣警報」 消防：沒找到

此外，雖然瓦斯行負責人提供當初安裝照片顯示瓦斯桶有連結瓦斯自動切換開關閥、流量表等設備，但火調人員徹查現場後，尚未發現便當店負責人聲稱裝設的「瓦斯漏氣自動警報器」，將就此部分持續調查以釐清責任。

3個月內全面清查小吃店 輔導裝設安全設施

為避免類似事件再次發生，新竹市消防局規劃自下週起於3個月內，全面清查轄內的便當店、飲食店及一般小吃店等液化石油氣使用場所。針對現行法規未納入列管、液化石油氣串接使用量在80公斤以下的場所，市府將透過行政指導方式，輔導業者增設瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置、防傾倒固定設備及滅火器等安全設施。

為了全面提升營業場所公共安全，新竹市消防局規劃自下週起於3個月內，全面清查轄內的便當店、飲食店及一般小吃店等液化石油氣使用場所。針對現行法規未納入列管、液化石油氣串接使用量在80公斤以下的場所，市府將透過行政指導方式，輔導業者增設瓦斯漏氣遮斷器、漏氣檢知裝置、防傾倒固定設備及滅火器等安全設施，並建議中央檢討相關法規。

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