新竹便當店氣爆2死、波及57戶 初判瓦斯外洩遇電器火花釀災

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大雨中突然發生一陣爆炸聲，一瞬間房子的紗窗碎片，散落在大馬路上，警報器大作。

鄰近商家的監視器還清楚拍下，爆炸發生後，店鋪接連炸出11道的火光，伴隨著巨響和地震般的劇烈晃動，將屋內物品噴飛到數十公尺外，路邊的轎車也被炸到對街，現場一片狼籍，附近住戶都心有餘悸。

記者問附近住戶，「剛剛的狀況是怎麼樣？你也是在睡夢中被驚醒的對不對？」住戶回應，「好像地震喔。」

回顧這起發生在凌晨3時49分的氣爆案，消防局接獲報案，3分鐘後出動，4時出頭消防局抵達現場進行搜救，陸續救出傷患送醫，由於氣爆波及隔壁麵包店，造成店內夫妻檔受困，送醫時已經失去呼吸心跳。

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市府下午舉行記者會說明處理及安置作為，消防局表示，初步判斷起因是瓦斯氣爆。案發時的多次火光，研判可能是一旁的高壓電弧引燃，或是建物結構崩塌，壓迫造成的殘餘氣體擠壓噴爆。

新竹市消防局長李世恭表示，「它的可能是瓦斯桶，或是說他的瓦斯的管線破裂，造成瓦斯的洩漏，那這個瓦斯洩漏後，它可能遇到相關的電器火花，所產生的一個劇烈性的一個爆炸。」

新竹市長高虹安指出，「在這個房屋裡面呢，能夠是安全的居住，這個部分也是有疑慮，都發處配合建築師公會，我們出動了4名建築師，逐戶地為我們的受災戶，進行房屋的這個結構安全的檢測。」

便當店老闆也在案發後到警局進行案情的釐清，強調上週未瓦斯桶用完，有請人來換瓦斯桶，接連3天都有營業，都沒有發生任何異狀。

便當店老闆謝先生表示，「我們那有裝瓦斯防漏的警報器，也都沒有警報，我們也是有白天過去，先過去慰問這樣。」

市府統計，有57戶受到影響，受損包括玻璃破碎，或是門窗變形等的情況，另外有93台機車、40輛汽車遭到波及，全案除了2人確定死亡，2位輕傷者已經出院。檢警則進行外勤相驗以及刑事調查，犯保協會人員則進行受災住戶的撫慰工作。

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