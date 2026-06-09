新竹便當店氣爆57戶、百餘車受損 初判瓦斯外洩引發爆燃

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新竹便當店發生氣爆，現場一片狼藉。（取自施淑婷臉書）





新竹市東區高翠路今（9日）凌晨發生疑似瓦斯氣爆，導致現場建物受損嚴重，鄰近麵包店一對夫妻遭倒塌磚牆壓住，經搶救後仍因傷勢過重宣告不治。新竹市政府表示，初步研判事故可能與便當店使用的瓦斯桶或瓦斯管線破裂有關，瓦斯外洩後疑似遇到電器火花，引發劇烈燃燒並造成爆炸。

氣爆案釀2死57戶損毀 百餘輛汽機車受損

新竹市府指出，消防人員抵達時現場已無明顯火勢，不過從網路流傳畫面可見，事發初期曾出現火光，隨後發生強烈爆炸。消防單位自凌晨4點16分起展開搶救，至5點20分陸續救出4名民眾，其中2人死亡，另2人輕傷送醫後已出院。

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由於爆炸威力強大，周邊民宅也受到波及。市府民政處已展開住戶影響調查，目前統計共有57戶受損，部分住家出現玻璃破裂、門窗變形等情形。多數受災戶雖仍可留在家中居住，但後續仍需進一步確認建物安全與修復狀況。

初步研判與瓦斯桶外洩有關

除了住戶受影響，現場周邊車輛也遭波及。市府初步清查，共有93輛機車、40輛汽車受到不同程度損害。針對氣爆原因，新竹市府表示，消防局火調科仍在現場調查，不過初步方向指向瓦斯外洩。市府說明，可能是便當店使用的瓦斯桶或管線破裂，導致瓦斯在空間內累積，後續接觸電器火花或其他火源後，產生劇烈燃燒並引發爆炸。

市府也表示，詳細肇因仍須等待火調科完成鑑定，預計最快今天晚間前可釐清。不過初步報告顯示，這起事故應與瓦斯桶外洩造成氣爆有關，後續將持續協助受災戶處理安置、損害調查及相關善後事宜。（責任編輯：殷偵維）

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