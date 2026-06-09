新竹便當店深夜驚天巨爆 住戶驚醒：以為砲彈打到房子

新竹市東區高翠路一處便當店今天凌晨3時許發生氣爆，爆炸瞬間冒出巨大火光，住戶形容像是被炸彈擊中。（取自新竹爆料公社）





新竹市東區高翠路一處便當店今（9日）凌晨3時許突發嚴重氣爆事故，驚人爆炸威力不僅瞬間將3層樓透天建物炸出巨大窟窿，更波及周邊多達12戶住宅，現場鋼筋外露、滿地磚塊與鋼筋玻璃碎片，場面慘不忍睹。新竹市消防局接獲報案後立即派遣14輛消防及救護車輛、40名消防人員趕赴現場展開生死營救。不幸的是，住在隔壁麵包店2樓的一對老夫妻，因事發當時正值深夜熟睡，在睡夢中不幸遭到倒塌的磚牆重壓受困，兩人被搜救人員救出時已失去意識且沒有呼吸心跳，經醫院全力搶救後，仍因傷勢過重雙雙宣告不治。

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氣爆發生後，結構技師第一時間趕赴現場進行建築物安全評估，初步判定將事故受損嚴重的建物列為「黃單」建築，代表結構已經受損並存在顯著安全疑慮，後續必須進行更進一步的檢測與結構處理。新竹市消防局指出，發生爆炸的地點為一棟3層樓透天建築的1樓便當店，初步研判事故原因疑似為桶裝瓦斯外洩引發氣爆。中油公司人員也在清晨4時34分趕到現場協助檢測，並於4時45分順利完成瓦斯關閉作業，確認現場已經沒有持續洩漏的情形，至於詳細的氣爆確切原因以及後續的責任歸屬，仍有待火災調查人員會同相關單位進一步鑑定釐清。

爆炸威力宛如炸彈 住戶：家裡被炸到看不出原貌

這場突如其來的深夜巨響也讓周遭鄰居從睡夢中驚恐嚇醒。受災住戶表示，當時在床上睡覺突然聽到一聲非常巨大的悶響，爆炸威力大到讓整個房子都在劇烈震動，聽起來就像是砲彈直接打到房子一樣，隨後就傳出乒乒乓乓、無數東西破裂碎掉的聲音。住戶透露，自家廚房和2樓儲物間被炸到完全看不出原貌，客房的落地窗玻璃也全部被震碎，母親甚至當場被飛濺出來的玻璃劃傷送醫。由於整棟4層樓透天的受損情況極為嚴重，包含窗戶、結構、冷氣及1樓的設備修繕費用初步估計可能要花上兩、三百萬元。

住戶無奈地說，家裡目前破損嚴重根本沒辦法住人，雖然市政府有主動協助安排飯店，但因為距離實在太遠、回來拿東西不方便，因此全家4口決定先暫時尋找地方依親，心理也已經做好要展開至少2個月長期抗戰修繕房屋的準備。提到不幸喪生的麵包店夫妻，鄰居也難過地表示雙方平時都認識、人非常不錯，沒想到竟然會遭遇這種無法預料的致命意外。（責任編輯：殷偵維）





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