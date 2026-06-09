新竹便當店瓦斯氣爆 釀2死2傷
（記者曾芳蘭翻攝）
記者曾芳蘭∕竹市報導
新竹市高翠路九日凌晨發生瓦斯氣爆事故，造成兩人死亡、兩人受傷。初步了解，氣爆點疑為便當店，店內有四個瓦斯筒也有天然氣管線，疑因瓦斯氣體蓄積導致氣爆，強烈震盪將附近多戶民宅的窗戶玻璃震碎，滿地都是碎裂玻璃、鋼架與建物殘骸，現場一片狼藉。
消防局凌晨三時五十二分接獲民眾報案，指高翠路有民宅疑有瓦斯外漏。消防人員四時零五分抵達現場，四時零八分回報發生重大爆炸事故，加派人員前往支援搶救。
這場疑似由便當店引起的氣爆，牆壁倒塌後壓到隔壁麵包店的六十五歲吳姓男子及其五十八歲張姓妻子，因傷勢嚴重，兩人救出時均已無生命徵象（ＯＨＣＡ），分別送往馬偕醫院及新竹台大分院搶救無效。受傷民眾為六十歲蕭姓男子肢體擦挫傷、三十三歲古姓男子臉部撕裂傷，兩人意識清楚，送往國泰新竹分院治療後已出院返家休養。
檢察官會同法醫相驗，初步認定死者遭牆面倒塌重擊造成肋骨骨折等傷勢，死因為創傷性休克，詳細事故原因待釐清。
市府下午二時召開記者會。消防局長李世恭表示，此次爆炸發生於一棟經營便當店的民宅，嚴重影響左右共兩棟民宅，爆炸主要影響面積約四十至六十坪，並波及九十三輛機車、四十輛汽車，爆炸共計五十七戶受影響。
火調初步結果研判，洩漏源是液化石油氣瓦斯桶，或其管線破裂導致洩漏，而在瓦斯洩漏後，疑因遇電器火花產生氣爆，至於詳細氣爆原因仍待調查釐清。
市長高虹安表示，已會同建築師公會辦理建物結構安全評估，除爆炸戶及相鄰兩戶因消防調查暫時無法進入外，其餘周邊建物初步判定無立即拆除危險。稅務局將依「從寬、從速、從簡」原則，主動勘查受損房屋，協助受災戶辦理房屋稅、地價稅、使用牌照稅等地方稅減免或停徵，並將協助受災戶修繕、復原及代位求償等後續工作。
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