新竹保衛戰失焦？藍營亂陣腳恐保送綠上壘

2026年縣市長大選即將拉開序幕，對國民黨而言，新竹縣長保衛戰的真正變數：不是綠營多強，而是藍營自己有多亂。





根據艾普羅最新民調，徐欣瑩是藍營目前唯一能形成五五波、甚至具翻轉可能性的強棒。對比數據清楚到不行：徐欣瑩 33.9% vs 鄭朝方 36.8%（差距僅 2.9%，誤差內）而林思銘落後 12.2 個百分點，陳見賢更落後 18.5 個百分點，黨內互比更是決定性訊號：徐欣瑩 以30.2%的支持度，遠勝現任立委林思銘16.3%、與現任新竹縣黨部主委陳見賢12.9%

換言之，國民黨若不是提名徐欣瑩，幾乎就是主動把執政權拱手相讓。





但真正的風險可能不是「提不提最強人」，而是有人不想提。





最引發基層炸鍋的，就是這個問題：國民黨新竹縣黨部主委陳見賢，自己跑去選縣長，難道不會「球員兼裁判」？黨部主委本應是協調者、裁判、整合者，但現在卻化身球員上場，還可能掌握地方資源與初選節奏。這不只造成觀感問題，更直接衝擊黨內信任機制。





短新聞觀察，這一招帶來三大效應：1、黨內初選失去公信力，基層開始冷感。2、藍營整合難度倍增，民眾黨協調也會產生疑慮。3、最強候選人（徐欣瑩）反而面臨不必要的內耗。簡單說：國民黨主席鄭麗文還沒開始要把新竹整隊，隊長就先跳進來自選 MVP。





莽夫！忘了還有一座山──藍白協調機制。





新竹縣是全台藍最多、白也不弱的地方之一，問題是，至今藍白合看不到任何曙光。在這種情況下，決策者應該問的不是：「誰最想選？」，而是：「誰最能贏？」





偏偏國民黨內部卻像忘了戰場外還有另一座山，民眾黨的提名、民眾黨的盤勢、藍白是否合作等「大環境」問題。現在藍營在新竹最不需要的，就是 內訌、失焦與自我感覺良好。





結論：新竹不是藍營輸不起，而是藍營不能再玩不起。





艾普羅民調已經提供了一份很現實的 KPI：徐欣瑩就是唯一五五波、最強候選人。國民黨若繼續放任球員兼裁判、主帥不協調、藍白不對話，新竹可能不會輸在綠營強攻，而是輸在自己內部的「莽夫政治、路線不明」。





2026 新竹保衛戰，真正的戰略關鍵只有一句話：

提名最強的人，才有資格談「保衛」。否則，藍營不只守不住山，還會自己把路堵死。當然，對於民進黨而言，國民黨放棄提名最強的徐欣瑩，獨厚球員兼裁判的新竹縣黨部主委陳見賢，將會是一大利多。