新竹停車格小到離譜！網笑「貢丸專用」 交通處認廠商疏失

新竹市內一處路邊機車停車格，被民眾發現小到離譜，和正常車格相比僅有一半大小。新竹市政府交通處獲報後表示，因廠商施工疏失，導致格線不完整，市府已派員改善並將依契約追究廠商責任。

有民眾在社群平台Threads發文，貼出一張新竹市路邊停車格的照片，只見白線格子僅有一半，根本無法停放機車。該民眾傻眼直呼「這是能停什麼啦？貢丸喔？」照片曝光後迅速在網路上掀起熱議。

網友見狀紛紛展開惡搞P圖大賽，留言區湧入大量搞笑回應，「這是媽媽們停菜籃車的位置」，也有網友調侃「那是給人罰站的」，更有人幽默表示「這是老婆進去旁邊店家買東西的時候停老公的地方」。

針對民眾反映，新竹市政府交通處回應，該停車格係廠商施工疏失所致，市府接獲通報後已立即派工針對該地點進行改善，同時將依據契約規定追究廠商相關責任。

新竹市政府交通處副處長林俊源。（圖／中天新聞）

