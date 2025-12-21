新竹傳隨機攻擊釀3傷！警逮嫌澄清「感情糾紛尋仇」：誤認目標打錯人

許姓嫌犯被警方帶回調查。（圖／翻攝臉書／新湖分局-新湖警好Young）

新竹縣新豐鄉21日凌晨接連傳出兩起傷害案件，共造成三人受傷，社群平台上更流傳「隨機攻擊」、「持槍恐嚇」等不實訊息，引發民眾不安。對此，新湖警分局嚴正澄清，案件為因感情糾紛引發的報復行動，並非隨機施暴，現場亦未出現任何槍枝，呼籲民眾勿恐慌、勿傳播謠言，目前已將許嫌帶回警局調查。

新湖警分局指出，21日凌晨0時30分許，接獲報案指出新豐鄉紅樹林海邊及池府路接連發生民眾遭棍棒攻擊事件，警方高度重視，隨即指派偵查隊與新豐分駐所組成專案小組展開調查。

廣告 廣告

經過調閱監視器畫面與過濾車籍資料，警方鎖定一名81年次的許姓男子涉有重嫌，並於當日通知到案，當場查獲犯案所用木棍，全案依《刑法》傷害與恐嚇罪嫌依法偵辦。

據調查，許嫌係因聽信友人指稱女友移情別戀，遂決定替友人「出頭」報復，駕車前往池府路一帶尋仇，卻誤認目標，導致三名無辜民眾受傷。

針對網路流傳案件為「隨機攻擊」與「持槍恐嚇」等訊息，警方強調兩點澄清：其一，本案並非無差別傷人，而是針對特定對象展開報復性攻擊，具有明確動機；其二，現場查無槍枝，許嫌實際持有的是木棍，社群平台流傳「持槍恐嚇」及「多組民眾受傷」等情均非事實。。

警方指出，鑒於近期大眾運輸與公共場域陸續發生攻擊事件，社會警覺度升高，新湖分局除立即對外闢謠，也已要求所轄分駐與派出單位加強巡邏勤務，特別針對人潮集中處與偏遠地點進行強化，以守護居民安全。

警方再次呼籲，任何形式的暴力行為均不被容許，法律不容許私刑，警方將秉持「零容忍」原則，迅速偵辦、依法嚴懲。另提醒民眾，接獲未經證實的網路資訊時，應透過官方管道查證，避免因轉傳不實訊息而觸法。若遇緊急或可疑情況，請立即撥打110通報，警民攜手維護社會秩序。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

士林夜市深夜驚見「男子持長刀遊走」 民眾拍下驚悚畫面通報警方

余家昶擋刀身亡！友人淚揭鄭捷案「你說會挺身而出」：10年前的話兌現了

彰化男街頭持鐮刀揮舞！疑似醉酒鬧事 警火速依法送辦