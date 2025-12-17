新竹先進材奪全國新創大獎 推以竹代塑綠科技

新竹青創基地再傳捷報！進駐團隊「先進材股份有限公司」憑藉其獨特的AI綠科技「以竹代塑」解決方案，在經濟部第二十四屆新創事業獎中脫穎而出，榮獲「創新傳產組」全國五強。先進材運用在地竹材開發永續替代塑膠材料，成功切入科技業供應鏈痛點，不僅成為全國二十家得獎企業中少數的非六都團隊，更展現竹縣青年創業與永續科技的強勁實力。

先進材以AI與綠科技推動循環經濟，運用在地竹材開發具永續性的替代塑膠材料，成功回應產業對ESG與減塑的需求。其創新成果受到中央高度肯定，不僅凸顯新竹縣在永續創新上的競爭力，也為傳統產業轉型提供嶄新範例。先進材股份有限公司創辦人徐惇穎指出，品牌「新竹金」運用竹子所生產的產品，取代傳統塑膠，達到減碳的效果，目前已生產許多食品級跟電子級的產品，例如大眾常見的吸管、刀叉、匙、便當盒等，目前也使用電子產品測試，以期達到減塑及廢棄物的效果。

廣告 廣告

新竹縣長楊文科昨（十七）日表示，新竹縣府自一一一年營運新竹青創基地以來成效卓著，從協助團隊申請SBIR、「以大帶小」計畫，到近期積極布局國際化，目標始終一致：就是讓青年能「在地創業、走向世界」。

在國際佈局方面，一一四年青創基地已帶領團隊前往新加坡拜訪新創園區與企業夥伴，成功掌握東協市場需求並促成初步合作；而國內發展方面，青創基地持續扮演創業加速器角色。透過專業顧問與一對一輔導，成功協助多組團隊完成公司設立、調整營運模式，導入品牌定位、數位行銷與電商策略。