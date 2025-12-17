新竹光復中學設計群成果展「感知域」 呈現在地文化與發展願景

竹市光復中學設計群第二十二屆成果展自十二月十七日開展至十二月二十九日在該校新大樓東側一樓盛大展出，內容精彩可期。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市光復中學設計群第二十二屆成果展自十二月十七日開展至十二月二十九日在該校新大樓東側一樓盛大展出，內容精彩可期，藉由此次活動，將光復中學設計群第二十二屆畢業班，對生活的態度與創意傳達給全校師生及社會大眾，設計群主任呂奇品表示，本屆以「感知域」為主題，包含廣告設計、多媒體設計、室內設計三個科學生所精心設計的創意作品，共有十八組展出作品，區分三大指標，以視覺設計、多媒體動畫與微電影、室內空間設計三個方向。

竹市光復中學設計群第二十二屆成果展自十二月十七日開展至十二月二十九日在該校新大樓東側一樓盛大展出，內容精彩可期。(記者曾芳蘭攝)

呂奇品說、形象與視覺設計類共有六組，有本屆成果展主題[感知域]整體視覺形象規劃；還有菁桐車站的形象設計，以科技與活動帶動青年回流與觀光，並呈現在地文化與未來發展願景；以恐龍探險主題打造親子共玩場域的商品設計；融合傳統與現代的客家擂茶包裝設計、愛玉包裝設計，以及以五大洲瀕危動物為主題的糖果包裝設計，讓孩子在遊戲與品嘗中認識動物、培養保育觀念並理解愛護自然的重要性。

多媒體動畫與微電影類共有六組，內容以探討社會議題為主，有喚起社會對青少年懷孕議題的關注與理解，進一步促進對教育、家庭與輔導系統的反思；親子議題、容貌焦慮議題、陽光型憂鬱症的人性關懷；還有探討AI科技衍生的社會現象問題；以及青少年對二次元角色產生的情感問題。

室內空間與建築設計類共有六組，有抹茶文化體驗的咖啡館設計；無人機宅配倉儲設計；再生能源發電場空間規畫；寓教於樂的韓國傳統童玩體驗館；有以眼睛仿生造型打造的透明晶片實驗室，拉近民眾與科技的距離，以更具共感與溫度的方式理解科技；還有以「守護、永續、共生」為核心理念的糧食種子庫設計。