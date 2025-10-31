新竹光復路瓦斯外洩1年未解 中油遭批拖延
新竹市光復路二段有民眾通報瓦斯外洩，但經過1年了仍未處理，民進黨新竹市議員曾資程指出，民眾多次反映空氣中瀰漫瓦斯味，市府獲報後，仍停留於協調中油盡速處理的書面交辦，批評缺乏積極監督與督促；對此，市府表示，已要求中油務必於11月修復完成，並定期巡檢。
市議員曾資程指出，民眾這1年多來，多次反映光復路二段一帶，空氣中瀰漫瓦斯味，甚至有熱心居民憑著靈敏嗅覺，協助消防人員找出地下天然氣外洩點，瓦斯偵測儀當場閃紅燈警報響起，證實確有漏氣情形。
但令人震驚的是，距離首次通報消防局已超過4個月，中油公司竟仍以汰換管線發包中為由拖延不修，至今未見任何開挖與搶修動作。曾資程說，根據消防局回報，早在今年6月18日就已偵測到高達6040ppm至8053ppm瓦斯濃度，確認屬中油管線範圍，但中油僅以1年前已報修、待修回覆，迄今毫無實際進度。
曾資程說，更離譜的是，中油甚至在10月底仍表示年底後才會更換管線，這樣的拖延態度，形同將公共安全置於險境，而市府主管機關產業發展處，在接獲通報與消防局回報後，仍僅停留於協調中油盡速處理的書面交辦，缺乏積極監督與督促作為，難道一定要等到事故發生、傷亡慘重，才來追究責任、亡羊補牢嗎？
他要求，中油公司立刻啟動緊急修復程序，勿再以行政程序為藉口拖延；同時要求新竹市政府應主動召開跨局處會勘，明確訂出修復時程與監督機制，確保市民居住安全，而非以官僚程序壓過安全考量。
對此，市府產發處回應，接獲通報時已立即要求中油公司公用天然氣營業處新竹服務中心進行修復程序，此路段位於光復路二段交通要道，屬中油供氣轄區，中油公司已針對停氣範圍交維，進行整體修復工程評估。
產發處強調，市府以市民公共安全為首重考量，再次要求中油公司務必盡速於11月修復完成並持續定期巡檢，以維護市民生命財產安全。
