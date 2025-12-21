新竹兩地接連發生棍棒攻擊「3人受傷」 警方：嫌犯未持槍已掌握身分

新豐鄉池和宮及海岸紅樹林一帶21日凌晨傳出隨機攻擊事件，警方已加強巡邏與調查。（圖／翻攝自Google Map）

新竹縣新豐鄉海岸紅樹林與池和宮周邊21日凌晨驚傳暴力攻擊事件，疑似有男子駕駛賓士車持鐵棒與木棒隨機攻擊民眾後逃逸，引發社區恐慌。警方證實，當晚接獲兩起報案，共有3名男子受傷，傷勢為四肢瘀傷，所幸皆無生命危險。新湖警分局已掌握涉案車輛與特定對象，正全力展開追緝。

據新湖警分局說明，新豐分駐所於當日凌晨0時30分左右，接獲池府路與紅樹林海邊發生兩起傷害案件通報，立即派員前往處理，並調閱周邊監視器畫面追查行兇者行蹤。目前已初步鎖定涉案車輛之特定車號與犯嫌身分，案件依法偵辦中，另也強化該區域的巡邏密度，防止類似事件再次發生。

初步調查顯示，受傷的3名男子在案發時前往海邊與友人散心聊天，與犯嫌並無認識，也未發生任何糾紛。警方指出，此案應屬突發性暴力行為，尚待釐清犯案動機。

針對有網友在LINE社群發文，聲稱有兩名年約30至40歲男子「持槍恐嚇、持鐵棒與木棒攻擊路人」，並造成「3、4組人馬受傷」，警方嚴正澄清，傳言內容與事實不符。調查顯示，動手者僅為1人，並未持槍，網路流傳資訊屬誤傳，請民眾勿輕信轉傳未經查證的內容，以免引起社會恐慌。

新湖警分局呼籲，如遇可疑或不法情事，應第一時間撥打110報案，由警方即時處理。警方也強調，將持續追查犯嫌，並與社區共同合作，確保地方治安。

