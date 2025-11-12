新竹公會堂化身桌遊主角 學子運用AI創作繪本展現地方文化新風貌

新竹生活美學館頒獎表揚生成式AI繪本傑出作品之得獎同學，分別係精華國中與虎林國中學子獲得。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹生活美學館以百年風華的「新竹公會堂」為主軸，開發推出「新竹公會堂，韶光旅人」桌遊，十二日發表成果，竹縣偏鄉學校精華國中七年級學子利用ＡＩ方式，以公會堂為故事背景做成桌遊，學子首登場簡報，贏得在座師長和嘉賓的一致肯定。

新竹生活美學館館長葉于正表示，所開發的桌遊，結合歷史建築、生活美學，教具優化桌遊與生成式ＡＩ繪本創作，玩轉新竹公會堂的教育體驗學習，讓莘莘學子及一般民眾透過動手作的遊戲，探索認識這幢歷史建築。

葉于正說，新竹生活美學館以「歷史建築連結生活」為核心理念，從新竹公會堂的歷史發展與空間美學出發，以「韶光旅人」為主題，研發出結合公會堂建築特色教具優化桌遊。實體桌遊也在竹縣新港國小、石光國小學子試體驗中，從學子反饋修正桌遊，透過桌遊從遊戲中認識建築的生活美學與在地歷史的理解。

而國中學子部份，則係導入ＡＩ生成故事，透過學子與ＡＩ的往返創作對話，逐步形成動漫故事，而學子的新創想法，主導故事情節，新竹生活美學館邀請精華國中、虎林國中學子參與，對於學子生成式ＡＩ繪本的傑出作品，新竹生活美學館亦在成果發表會中頒獎表揚優秀學子，例如精華國中學子就是以指揮家為發想，將新竹公會堂視為音樂殿堂最高境界如江湖界的光明頂。

葉于正指出，文化融入生活，生活成為美學。新竹生活美學館將續以教育創新方式，將傳統導覽模式發展成浸沈體驗的探索場域，期許新竹公會堂百年建築精神延伸至教育現場與藝術創作，培育學子的文化感知與科技素養，同時讓地方文化在數位時代中持續綻放能量。