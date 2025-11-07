新竹公道五路噪音擾民！千戶居民夜夜難眠 市府將提改善方案

新竹市公道五路三段高架橋是往來市區重要道路，平日尖峰時刻車流量大，民進黨新竹市議員鄭美娟指出，沿線居民飽受噪音之苦。（王惠慧攝）

新竹市公道五路三段高架橋是往來市區要道，平日尖峰時刻車流量大，民進黨新竹市議員鄭美娟指出，沿線居民多次陳情，長期忍受噪音之苦，尤其夜間常因改裝車尖銳聲響從夢中驚醒，盼增設隔音牆；對此，市府工務處長陳明錚表示，明年度預算增加30多億，將啟動噪音評估，預計1個月內提出方案。

公道五路三段連接台68線、台1線及國道1號，是市區重要聯絡道路，也是為串聯竹市東區與北區外環交通的主幹道。市議員鄭美娟7日在議會單位質詢時，指有民眾向她陳情，有近1000名住戶社區，因緊貼公道五路三段高架橋，長期被噪音干擾，尤其夜間常被改裝車噪音驚醒。

鄭美娟說，早在去年4月，她就在議會提案要求設置隔音牆，但市府回覆「經費不足」，同年6月她再度提案，要求環保局在公道五路三段增設聲音照相機取締改裝車輛，卻發現執行成效有限。她提到，環保局僅以車載式噪音偵測短時間測得臨界分貝值，未能反映實際狀況。她認為偵測點設置不精準且時間過短，導致結果失真，對居民無實質幫助。

鄭美娟詢問，市府明年度預算增加，是否可優先編列設置隔音牆經費？此外，東光陸橋也有議員提案設置隔音牆，工務處回應迅速，已明確規畫隔音牆長度與經費1050萬元、工期120天，公道五路橋音量分貝不亞於東光陸橋，理應同樣優先處理，要求工務處提出具體期程。

對此，工務處長陳明錚答詢表示，市府明年度預算約增加30億，工務處將整體盤點全市路橋噪音問題，不管是東光路橋或公道五路會一併委請專業顧問公司評估，再按照程序確認範圍、估算經費，並增設偵測點確認噪音影響區塊。

陳明錚說，若確實影響民眾生活，將架設隔音牆，預計１個月內完成初步評估結果並回報，再確定公道五路的改善順位。

