新竹再生電腦團隊 感恩企業共善扶持

企業挹注經費與慈濟共善，在高雄，順發電腦與綠色奇蹟等企業，多年來捐出經費與設備，讓再生電腦可以送往需要的角落，歲末時節，慈濟基金會特地致送感謝狀，感恩企業共善！

門市不只賣電腦，還能回收。

「(請問現在有電腦回收嗎)，有的 現在目前跟慈濟，有合作再生電腦。」

順發電腦號召消費者捐二手電腦，出自愛物惜物的心！

順發電腦董事長 吳錦昌：「我們的文化 是善用資源，其中我們就發現消費者，在買新電腦之後，他們原本的舊電腦，是都還可以使用，慈濟想到了這個，再生電腦這樣的方式，我們就非常感恩慈濟，能夠有那麼大的智慧，那我們當然就是，欣然跟著慈濟的腳步往前走。」

順發電腦支持慈濟再生電腦服務方案，3年來，挹注經費，也捐出864台電腦，共善資源價值合計超過365萬，不只硬體，電腦的使用更需要合法軟體，高雄的綠色奇蹟，兩年來號召企業，共捐出410套軟體，慈濟基金會特地致贈感謝狀！

「高雄啟禾扶輪社，由我們James社長代表。」

慈濟基金會慈發處高級專員 陳志明：「啟禾扶輪社 綠色奇蹟，另外有6個 扶輪社的 社友，護持微軟作業系統給慈濟。」

綠色奇蹟長年投入再生電腦公益服務，新冠疫情後攜手慈濟，眾人匯聚的大愛，志工即使年長，也堅定將再生電腦送進災區！

慈濟志工 吳雄麟(2025.08.15)：「螢幕要是有壞掉 ，我們就換螢幕，鍵盤有壞掉換 鍵盤換。」

綠色奇蹟理事長 邱勤文：「這些師兄們雖然年紀這麼大，但他們還是很堅持，把這工作持續下去，覺得很感恩的地方 就是，可以為這社會做更多事情。」

企業挹注下，愛持續擴大，也讓再生電腦能繼續發揮良能！

