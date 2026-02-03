新竹冬令發放圍爐 陪伴與關懷 愛永遠都在

竹南區團隊承擔舞龍舞獅及舞動歡樂。

正值強烈寒流來襲，偶而飄著小雨，明顯感受寒冷，2026年2月1日，新竹靜思堂，舉行冬令發放祈福感恩會暨圍爐活動，邀請新竹地區慈濟照顧戶、獨居長者前來提早圍爐並獻上新年祝福，當日共有77戶、204人出席。

由舞龍迎新年開啟祈福會序幕。

前來參加圍爐發放的鄉親報到後，先自由參與分站活動，現場設有健康諮詢、牙科義診、義剪、發願祈福、環保闖關、童玩、書畫春聯、我的好手藝、敬老、惜福等區，有許多人參與竹筒回娘家活動，慈濟志工鄧金水於現場引導大家誠心發宏願，點滴心意都是助人的力量。

《川劇變臉》魔術師蔡志煒到台下與小朋友直接互動。

慈濟志工吳美雲家中經營生活家電、日常用品、3C周邊等的生產與銷售，每兩個月會將各賣場的展示品回收整理後，轉送給需要的弱勢家庭，今天也帶來現場，提供給有需要的家庭帶回家使用。

適逢寒假期間，小志工也幫忙打包冬令發放物資。

竹南團隊以熱鬧的舞龍開啟祈福會序幕，小孩舞獅接著登場，還有志工帶來《快樂台灣年》歌曲，緊接著由財神爺進場發紅包，多年來扮演武財神的慈濟志工蔡元崇，秉持人和為財的信念，祝福大家：「事事如意，身體健康，闔家平安」。

魔術師蔡志煒，在歡欣喜慶的音樂聲中，表演專業的《川劇變臉》，更到台下與大家一起互動。專業變臉的迅速，讓有直接觸摸魔術師臉的小朋友感到很奇妙，紅、黑、黃、白等喜怒哀樂臉譜快速變換，最終回復魔術師清秀的臉，那才是最真實。

圍爐活動席開二十五桌，希望透過營養與美味餐點溫暖前來圍爐鄉親的心，大家一起開心迎新年。

圍爐活動席開二十五桌，香積團隊一個月來認真籌畫七道主菜，今天一大早大家分工合作準備餐點。慈濟志工任璧蓮與張蓮表示，希望透過營養與美味餐點溫暖前來圍爐鄉親的心，大家一起開心迎新年。

擔任訪視志工已二十三年的慈濟志工彭瑞芬表示，訪視過程雖然有辛勞與挫折，能堅定地一路走來，主要的動力是與照顧戶的相處過程中，轉變成朋友與家人，特別是長期陪伴的孩子們能走在正道上，志工們都很有成就感。

慈濟基金會表示，2026年全臺北中南東及離島(澎湖、金門)預計辦理56場冬令發放，預計全臺將近27000戶家庭受惠，每年農曆過年前舉辦冬令發放暨圍爐活動，為這些弱勢家庭獻上新年祝福。

撰文／吳鎮芳；攝影／吳鎮芳、楊德芳、詹憶明