新竹冬令發放 實業家共善送暖

歲末冬令發放，在全台各地展開，新竹慈濟志工，準備豐盛的佳餚，邀請照顧戶來圍爐，紓解壓力，除了慈濟準備的祝福禮，今年新竹地區實業家共善，加碼準備生活物資，要把愛心送給需要的人，用實際行動給予支持的力量。

歲末相聚，為自己在惜福區添購需要的物品，環保又實在。義剪區，有專業美髮師，為大家整理門面，更有小型診所，守護健康。

慈濟志工 彭瑞芬：「疫情以後，大家都是靠網路，因為社會跟網路整個脈動的趨向，就變成人與人之間的感情越來越淡薄，在這個圍爐上面，我們要多用一點心，把它塑造成家的感覺，讓他們來了以後，願意明年再來。」

新竹慈濟志工，長期下鄉關懷需要的家庭，年終時刻，逐戶訪視，也邀請大家來團聚。

尖石鄉居民徐先生，中風多年，又患有青光眼，很珍惜一年一次，慈濟的歲末祝福。

慈濟照顧戶 徐先生：「我很多東西都很不方便，師兄師姊們也對我非常地照應，給我很多的關懷，讓我減少很多的恐懼。」

七菜一湯，辦桌款待，是慈濟志工一個多月前，就開始準備的用心。

慈濟志工 任璧蓮：「第一道菜很特別的是因為，我們新竹的天氣非常地冷，我們第一道菜就是火鍋，但是火鍋裡面的材料非常地豐富，樣樣都有，很圓滿，讓照顧戶能夠坐下來，就喝到熱熱溫暖的湯。」

不僅要讓大家吃飽飽，吃健康，年節祝福禮也不可少。除了慈濟準備的淨斯產品和生活物資之外，今年，新竹實業家來共善，加碼準備民生必需品，也親手打包。

慈濟志工 楊英龍：「有一些綜合的物資，大家極力，出錢出力，來跟慈濟參加發放，有很多實用的東西，就是米，還有餅乾、蛋，什麼都有。」

實業家 顏妘蓁：「讓我們把愛傳出去，讓弱勢團體，一些低收入戶，感覺到愛的溫暖。」

多方的愛心，4百多份物資，讓需要的家庭，豐盛過好年。

