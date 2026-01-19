新竹冬日限定 落羽松秘境巡禮

記者李佩玲／專題報導

冬天是欣賞落羽松的最佳季節，新竹縣有不少落羽松景點，如景色彷彿童話小鎮的「韓屋大埤」、湖光松影相映成趣的「北埔六塘」、結合溪岸景觀與落羽松美景的「畚箕窩溪步道」，以及適合親子同遊的「照門休閒農業區」等，各地落羽松隨季節變換紛紛由綠轉紅，成為冬日最美景色。

頗具北國風情的落羽松，原生於北美沼澤地區，高可達30至40公尺，遠眺極為碩壯，近看葉子卻宛如羽毛般的輕盈，秋至冬季落葉前，葉片會逐漸由綠轉黃、轉紅，若有寒流催化，色彩會更趨濃豔，葉片掉落時猶如飄落的羽毛，故名「落羽松」。新竹縣政府指出，由於今年冬季轉冷時間較晚，縣內落羽松約於1月上旬陸續轉色，預估美景可持續至2月初，歡迎民眾把握時節，走訪各地落羽松秘境，欣賞專屬冬季的限定風景。

「韓屋大埤」 紅橙交錯成畫

橫山鄉「韓屋大埤」位於竹34線鄉道附近，此處沿著水圳兩側綿延種植了一排排高挑筆直的落羽松，遠看相當壯觀，而落羽松轉紅後倒映水面的景致，也讓此處彷彿童話小鎮般，尤其在午後的金色陽光下，紅橙交錯的葉片灑落一地，搭配藍天的背景，更像是偶像劇中的經典場景，浪漫指數瞬間飆升。來到韓屋大埤欣賞落羽松，建議還可順遊知名的內灣老街，品嘗野薑花粽、黑糖糕等充滿客家風味的美食。

「北埔六塘」 環湖浪漫滿溢

「北埔六塘」以圍繞愛心湖泊的落羽松景致聞名，這片圍繞著水塘的落羽松林，隨季節轉換色彩，從翠綠轉為橘紅，搭配池面倒影，營造出浪漫靜謐的氛圍，是不少攝影愛好者與情侶喜愛的賞落羽松秘境。民眾來此，可沿著水塘周邊漫步，感受冬日微涼空氣與自然交織的景色；走累了，還可在周邊的咖啡小店休憩，一邊喝著咖啡、一邊遠眺落羽松林與水塘倒影，享受與自然相處的靜謐時光。

「畚箕窩溪步道」 療癒夢幻景致

位於湖口鄉的「畚箕窩溪步道」，是條結合溪岸景觀與落羽松美景的療癒系步道。全長約795公尺的畚箕窩溪步道，沿著蜿蜒的畚箕窩溪建造，平緩好走，步道沿途亮點包括蓮花池自然生態觀察區，為生態愛好者提供了觀察生物多樣性的絕佳地點；余家百年龍眼樹則展現出濃厚的歷史與人文氣息；藍鵲平臺是觀鳥與拍照的必訪景點，吸引不少遊客前往捕捉臺灣藍鵲的美麗身影。目前正值步道旁落羽松轉色的季節，溪岸就像被染上暖色濾鏡，金黃與橙紅交織成一片夢幻景致，成為遊客拍照打卡的熱門景點。

「照門休閒農業區」 親子樂遊勝地

占地約300公頃的新埔鎮「照門休閒農業區」，除了盛產水果及柿餅外，還擁有超過百棵筆直挺立的落羽松；夏季這裡呈現翠綠色調，冬季則迎來了火紅美景。來到照門休閒農業區，除可欣賞落羽松美景外，農業區內也有多座休閒農場、果園，提供遊客用餐及童玩手作、擂茶、客家米食DIY等體驗，且農業區內還有九福、觀南及霽月等登山步道，對於喜歡健行、採果、賞花，或是體驗大自然之美的親子家庭來說，是相當不錯的出遊選擇。

北埔六塘是不少攝影愛好者與情侶喜愛的賞落羽松秘境。（取自新竹縣政府網站）

橫山鄉韓屋大埤沿水圳綿延的落羽松林，猶如童話小鎮般。（取自新竹縣政府網站）

北埔六塘以圍繞愛心湖泊的落羽松景致聞名。（取自新竹縣政府網站）

畚箕窩溪步道是條結合溪岸景觀與落羽松美景的療癒系步道。（取自新竹縣政府網站）

照門休閒農業區內有超過百棵筆直挺立的落羽松。（取自新竹縣政府網站）

順遊景點報你知