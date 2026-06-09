新竹凌晨氣爆連炸 2死2傷57戶損

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新竹市東區高翠路一家便當店昨凌晨發生氣爆，釀兩死兩傷，現場牆面被炸出大洞，滿地磚塊、鐵皮碎片，汽車被爆炸威力擠壓變形，現場滿目瘡痍。記者王駿杰／攝影

新竹市東區高翠路一處便當店昨發生嚴重氣爆意外，疑因瓦斯外洩蓄積，凌晨三時四十九分引發爆炸，威力之大，瞬間炸垮牆面，緊鄰麵包店二樓一對吳姓夫婦被倒塌磚瓦壓住，送醫後雙亡。整起事故共釀兩死兩傷，五十七戶住宅毀損、十八人有家歸不得。

新竹市長高虹安表示，氣爆前五分鐘，就接獲民眾報案，稱聞到濃重瓦斯味，消防局立即派員前往，不久後就發生爆炸。初步調查認定是店內瓦斯外洩，接觸到運轉中的冷氣機電器火花造成爆炸，確切事故原因仍待調查。

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檢方昨天相驗死亡的六十五歲吳男、五十八歲張女遺體，兩人因胸腹部遭重物擠壓，造成創傷性失血休克死亡。另兩名傷者包括住在便當店樓上的卅三歲古姓員工，臉部撕裂傷，及隔壁六十歲蕭姓男子，肢體擦挫傷。竹市警方表示，待火調確定案件細節後，將通知便當店老闆謝男製作調查筆錄。

氣爆的便當店現場位於竹市東區高翠路二三九號，根據錄影畫面，氣爆時一團橘紅色火球從便當店竄出，緊接著四秒鐘內，連續閃爍爆炸十多次，玻璃、磚塊碎片四處噴射，現場宛如遭轟炸。

天亮後，附近居民驚覺，強大威力不僅將麵包店炸出大洞，多棟透天厝鐵捲門也被炸開，宛如簾子隨風搖曳，窗框炸飛，牆面破損，氣爆點隔壁的麵包店內堆疊磚塊、雜物與粉塵。停在便當店門口的汽車也噴發到對街歪扭變形。

這家便當店去年十月新開幕，謝姓老闆未住在店內。他指稱店內總共有四桶瓦斯桶並捆在一起，疑似其中一桶外洩爆炸，引燃其餘瓦斯桶釀氣爆。謝受訪表示，店內裝有瓦斯防漏警報器，但不知為何沒有響。

賴清德總統向罹難者家屬表達深切哀悼，也指示中央與地方政府全力協助受影響居民安置與生活重建。前總統蔡英文也在臉書表示，她感到非常難過與不捨。

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