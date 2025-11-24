新竹分署協助欠稅人分期繳款 順利還款逾三百萬元





張姓民眾因欠繳107年、108年綜合所得稅本稅及罰鍰，以及113年度綜合所得稅本稅，經財政部中區國稅局竹南稽徵所分別於113年至114年間移送法務部行政執行署新竹分署強制執行。張君在稽徵所協助下主動與新竹分署聯繫，申請辦理分期繳納，每月繳納新臺幣15萬元，至今持續未曾中斷，目前清償金額已累計超過300萬元。

新竹分署指出，張君因多年度稅款未能及時繳納，經移送強制執行後，分署本於行政執行機關協助義務人一次結清或分期清償之立場，提供相關繳納方式說明。張君在了解分期機制後，即提出申請並按期履行，展現高度還款誠意，使案件得以順利推動。

廣告 廣告

新竹分署提醒，民眾若因財務規劃或突發狀況，導致短期內無法一次繳清稅款，行政執行機關均提供分期繳納制度，協助義務人避免財產遭查封、拍賣等強制措施。

更多新聞推薦

● 歡樂耶誕城交通運作順暢 新北呼籲民眾利用大眾運輸開心暢遊