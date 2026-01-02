新竹分署東眼山寒假營隊熱烈招生中

新竹分署表示，東眼山寒假營隊將森林生態與登山冒險結合，透過多元挑戰，讓孩子學習團隊合作、獨立生活與自我反思。（新竹分署提供）

記者彭新茹／新竹報導

想讓家裡的青少年在大自然中學習生活的技巧，並與團隊相互合作，完成一趟奇幻的登山旅程嗎？林業及自然保育署新竹分署東眼山自然教育中心將於一月廿六日至廿九日專為國中一年級至高中三年級的青少年，辦理四天三夜過夜型寒假營隊「遠征吧！神木探險隊」，邀請學員走進山林，在真實的自然環境中學習、成長與探索，親身經歷獨一無二的森林冒險，即日起開放報名。

新竹分署表示，該營隊將帶領學員深入壯麗的赫威神木群，在登山旅程中不只學習登山技巧、地圖判位與生態知識，更能在真實的挑戰中，培養青少年在未知情境下的領導力、決策力以及團隊合作精神，並以「無痕山林」七大準則為主軸，在山行中實踐無痕山林原則，學會以尊重與謙卑的態度親近大自然。

東眼山自然教育中心擁有豐富的森林生態資源，是親近自然與學習生態的絕佳場所。今年的寒假營隊將森林生態與登山冒險結合，透過多元挑戰，讓孩子學習團隊合作、獨立生活與自我反思，體驗一場屬於冬季的成長冒險。