新竹分署聯合拍賣會成果豐碩 拍定190萬餘元

法務部行政執行署新竹分署「123聯合拍賣會」。





法務部行政執行署新竹分署6日舉辦「123聯合拍賣會」，推出許多動產及不動產拍賣物件，民眾到場熱烈應買、競標。當日成果總計190萬3,532元，相當豐碩。

當日拍賣成果，拍定板信銀行、三信銀行、南山人壽之股票，拍定金額5萬餘元。另以20萬元拍定義務人所持有某有限公司之出資額，以及以165萬元拍定其所持有某股份有限公司之股份5萬5,000股，該股份拍賣時，競價十分激烈，共有3組人馬競標，從每股4元起標，歷經203次出價，最後以30元拍定。

廣告 廣告

該名義務人係積欠房屋土地交易所得稅高達222萬餘元，經查義務人名下有數筆未上市、上櫃公司之投資，故對其持有之股份及出資額核發扣押命令，並進行拍賣。



更多新聞推薦

● 深化台日城市交流 高雄與和歌山「城市照片特展」雙城登場