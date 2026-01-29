新竹分署「森林羽精靈」與日本北海道「長尾山雀」聯合銷售 暖萌模樣帶來冬陽暖意

新竹分署明星商品「森林羽精靈」飛進日系雜貨品牌「DECO HOME」，與日本北海道「長尾山雀」聯合銷售，暖萌模樣帶來冬陽暖意。（新竹分署提供）

記者彭新茹／新竹報導

林業及自然保育署新竹分署大受歡迎的「森林羽精靈」布偶鳥，紅頭山雀、栗背林鴝、灰喉山椒鳥、黃山雀、鉛色水鶇，五隻鳥兒圓滾滾的飛進宜得利家居旗下日系雜貨品牌「DECO HOME」，同行的還有宜得利家居同樣圓滾滾的日本北海道可愛吉祥物「長尾山雀」。

新竹分署表示，這五隻手掌大的布偶鳥，分屬於五處國家森林遊樂區場域的特色鳥類；內洞國家森林遊樂區的鉛色水鶇，常立於溪石之上，公鳥鮮紅色尾羽輕輕張開，上下擺動，宣示領域；滿月圓國家森林遊樂區的灰喉山椒鳥，秋冬季節在闊葉林上層常見成群活動，雄鳥鮮豔的橘色腹羽宛如飛舞的秋葉；拉拉山國家森林遊樂區的黃山雀，牠們的冠羽如英俊的龐克頭，配上鮮黃的腹部，是森林中最耀眼的住客；東眼山國家森林遊樂區的紅頭山雀，棲息於中海拔的山區闊葉林或針葉混合林，經常群體於東眼山林間樹冠層見著靈巧覓食的身影。觀霧國家森林遊樂區的栗背林鴝，雄鳥擁有鮮亮的白色眉紋和橘紅環紋，背部深灰黑色，如時尚達人般引人注目。

新竹分署表示，宜得利「DECO HOME」也同步銷售該品牌超可愛吉祥物「長尾山雀」周邊商品。「長尾山雀」是生活在北海道的鳥類，有著圓滾滾可愛外表而出名，身上羽毛本身是黑白相間，一到冬天會轉變為白色。此次「森林羽精靈」與「長尾山雀」聯合銷售，為這個冬陽帶來暖萌氣息。