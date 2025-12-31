新竹初選打到快分裂 林思銘今發布退選聲明

國民黨立委林思銘宣布退出新竹縣長初選。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨 2026 新竹縣長提名之爭昨出現轉折，在國民黨中央與現任新竹縣長楊文科等人介入協調後，國民黨立委林思銘選擇退出，將由立委徐欣瑩、新竹副縣長陳見賢持續競爭。林思銘今（31）日正式出面召開記者會宣布退選，並承諾將全力支持國民黨所提名的縣長候選人。

林思銘表示，他近期內心充滿憂慮。距國民黨新竹縣長黨內初選尚有一段時間，但黨內已逐漸出現互打的分裂氛圍。不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣；最終受傷的，不只是某一位候選人，更是整個國民黨的團結士氣，進而影響新竹縣在 2026 年的勝選前景。

林思銘表示，他始終深信一句話：「團結未必保證勝選；但不團結，一定無法勝選。」這不只是簡單的一句口號，而是政治現實，更是他們共同必須承擔的責任。然而，眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打，基層憂心忡忡，他深知若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利，因此，基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，他必須做出一個艱難、但對支持他的鄉親朋友負責任的決定。

「成功不必在我，但成功一定有我。」林思銘強調，這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為他始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比他個人更重要。

林思銘並宣示，一、他本人退出 2026 新竹縣長中國國民黨黨內初選。二、退選之後，他將全力支持黨所提名的縣長候選人。三、不論最終由誰代表中國國民黨出戰，他都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。

林思銘最後也呼籲，所有參與國民黨內初選的同志，以提出新新竹的治理願景贏得民心，以智慧處理分歧，為國民黨的團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路。

